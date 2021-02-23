美股走跌促使台股開低89.28點，隨後指數跌逾百點。股王大立光(3008)的高股價利多，激勵股價黑翻紅，市場信心略為回升，跌點收斂到平盤附近，資金輪動，富邦媒(8454)、國巨(2327)、和泰車(2207)、儒鴻(1476)、億豐(8464)等部分高價股強勢走揚，搭配塑化、鋼鐵、航運、觀光等傳產族群股上漲，台塑化(6505)站上百元、高興昌(2008)、海光(2038)及威致(2028)、山富(2743)、五福(2745)、易飛網(2734)皆是漲停板代表。終場台股逆轉收紅，上漲33.24點，為16443.40點。今日外資(不含外資自營商)買超42.517億元，投信買超8.5292億元，自營商賣超11.9028億元，三大法人買超39.14億元。

玻陶、油電、鋼鐵股成為領漲三巨頭，前期強勢的半導體股盤下震盪，台積電、聯電ADR走跌，今日股價不好看，加上外資連三日賣超，晶圓雙雄跌幅皆在2%上下。高端疫苗(6547)今日飆出第10天漲停板之後，賣壓出籠導致股價漲停直達跌停，衝擊生醫股人氣，國光生(4142)、基亞(3176)、台康生技(6589)全遭打壓在跌停附近。AZ疫苗配送承運權，華航(2610)、長榮航(2618)中選機率高，加上外國人入台禁令3月擬鬆綁，喜上加喜，終場華航上漲3.8%，為12.3元；長榮航上漲3.14%，為14.8元。疫情解禁曙光也照亮觀光股，山富(2743)、五福(2745)及易飛網(2734)強勢鎖在漲停板。富邦媒去年財報犀利，宅經濟發酵下，盤中衝上9字頭來到漲停價961元，不止股價創歷史新高，更可望繼亞德客-KY(1590)後成為第二檔傳產千金股，帶動百貨類股走高，指數上漲2.5%。

台股加權指數22日再創新高，終場收在16,410.16點，台股市值站穩50兆元，然而今早受到美股走跌以及創高後的冷卻效應影響，今日指開低走低，一度重跌百逾點。金融、傳產撐盤，加上股王大立光每股配息91.5元破紀錄，引發市場對股利行情的想像，多方逆轉頹勢，台股收高33.24點，5日RSI為76.71，10日RSI為69.94，9日K值為85.25，9日D值為78.74，20日乖離率為3.5。截至22日，外資已連三日賣超、累積賣超約250億元，今日外資轉向偏多，買超42.517億元，助台股觸底彈升收紅，在基本面與資金面皆優的加持下，後市仍有可為。

台股自農曆年節過後順應國際股市表現展開補漲行情，目前新台幣依舊為升值趨勢，突顯市場資金仍充裕，惟須留意短期市場過熱，以及技術面修正壓力。瀚亞投信投資長劉興唐指出，電子股重心依舊擺在半導體族群，尤其是隨著疫情逐步轉佳，經濟恢復成長，消費需求開始回升，全球晶片需求居高不下、供給缺貨的情形可能會延續到第二季，看好晶圓代工、IC封測、驅動IC、5G手機晶片、ABF載板等題材皆能受惠。傳產則可關注位階相對較低，但是需求因為經濟轉佳而回升的報價上漲概念股，航運族群、工業用紙、鋼鐵等族群皆擁有需求拉抬獲利回升的利多。

(時報資訊)