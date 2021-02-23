澳洲財政部長佛萊登伯格（Josh Frydenberg）周二表示，在坎培拉當局對一項研議中的法律提出修正後，臉書已同意恢復澳洲的新聞頁面。

澳洲政府推動該法案，旨在要求科技巨頭為其平台上顯示的媒體內容付費，但也形同挑戰臉書與Alphabet旗下谷歌在新聞內容市場上的主導地位，使澳洲和臉書在這一周多以來陷入僵局，臉書上周在澳洲封鎖了所有新聞內容的顯示，並關閉了數個州政府與緊急應變部門的帳號。

為了化解僵局，澳洲財長佛萊登伯格與臉書執行長祖克格（Mark Zuckerberg）在上周末展開一連串的協商，並達成了一項折衷協議。

澳洲將提出4項修正，包括調整當科技巨頭無法就支付新聞內容與出版商達成協議時所使用的強制仲裁機制，以及在政府指派的仲裁員介入之前將先提供兩個月的調解期，讓雙方有更多時間私下達成協議。此外，該修正亦加入一條規定，將網路公司透過現有協議對「澳洲新聞業之持續發展」所做出的貢獻納入考量。

臉書發布聲明表示：「我們對澳洲政府同意的多項改變與保證感到滿意，這些解決了我們對於允許商業協議最感擔憂的事，認同了我們平台提供給出版商的價值，相對於我們從出版商獲得的價值」。

由於包括加拿大與英國等其他國家也正在考慮類似的立法，臉書與澳洲政府之爭在國際上亦備受關注。

澳洲財長發布聲明表示，這些修正將使數位平台與新聞媒體事業更加清楚了解該法則的運作方式，並將強化確保新聞媒體事業獲得合理報酬的框架。

(時報資訊)