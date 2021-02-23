新竹縣關西鎮馬武督地區連結桃園市復興區羅浮地區的道路，被稱為羅馬公路，由於沿線山景環繞、景色優美，假日不少重機、單車騎士挑戰，為了避免遊客掉入水溝的意外頻傳，新竹縣政府日前編列850萬元經費，改善26處危險路段，增加路幅，日前已順利完工，提升羅馬公路的道路品質。

新竹縣長楊文科表示，羅馬公路為縣道118線的一部分，不僅是新竹縣、桃園市連結的道路之一，也因自然景觀豐富，成為遊客休閒觀光的好去處，為了提升道路安全性、增加遊客的便利，在關西鎮各級民意代表建議下，縣府工務處著手改善道路品質。

新竹縣工務處長林鶴斯表示，此次工程經費850萬元均為縣款養護經費，關西鎮的馬武督地區為當地唯一的原住民部落，因銜接復興區羅浮，因此又稱為羅馬公路，道路兩端分別連結台三線、北橫公路台7線，長久以來均是新竹縣重要的交通道路與觀光路線。

由於羅馬公路位於山區，沿途道路曲折，道路寬度也有限，每逢假日常傳出掉入水溝或兩側水溝的意外，為了解決此狀況，工務處編列預算改善其中26處較危險路口，施作水溝加蓋工程，長度總長為2516公尺，日前已陸續完工。

施作範圍包含縣道118線27公里到40公里路段，包含關西鎮東光里、東山里、金山里、錦山里之間，在獲得民意代表與居民反映後，以較危險路段作為優先施工處。

(中時 )