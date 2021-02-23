施姓武術老師與未成年少女性交時拍攝性愛影片，遭法院判刑10年定讞，檢警從手機內發現23張、7段性愛照片、與13歲少女有關，經檢警調查後起訴。士林地院日前審結，依對未滿14歲少女性交罪以及拍攝猥褻行為之電子訊號2次共3罪，判處應執行徒刑7年，可上訴。

判決指出，施姓男子2018年年底透過IG認識被害少女，隔年1月13日約在士林區某超商，他強拉少女進入超商外廁所，拍攝6張少女全裸坐在馬桶上的照片，施男2月1日再約少女上汽車旅館。少女指控施男威脅若是不從將要在網路散布裸照。

法官勘驗手機影片，發現影片中少女大聲說：「你快點刪掉」、「你不是說你要刪掉」並對著鏡頭回答施男的問題說「還好！」，還反問「要多久！」法官因而認定，少女本於自由意志回答問題，難以認為有遭脅迫後發生性行為。

另外，少女一度聲稱施男盜用小學同學的照片，到超商卻發現不是友人，被拉進廁所，因懼怕裸照遭散布，才會配合脫衣，但法院勘驗照片，發現表情並無不悅，而且小學同學也不會有裸照，法官認為說法前後矛盾，案發後2月9日兩人還互傳訊息「我好愛你」、「我也是」，又再次傳送裸照、自拍照，與常理不符。

判決指出，施男在超商外廁所、汽車旅館拍攝性愛照片、影片，依兒童及少年性剝削防制條例，分別判處2年、2年2月，在汽車旅館與未滿14歲之少女為性交罪，判處徒刑4年2月，應執行徒刑7年。另外，以恐嚇方式邀約少女見面部分判決無罪。

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(中時 )