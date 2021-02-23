特斯拉在墓地偵測到一堆人 !?

國外網友分享，開特斯拉到無人墓地，螢幕顯示附近一堆人走來走去（左圖）。而大陸網友則分享，開進隧道兩旁無車，但特斯拉螢幕卻顯示右側有一台公車。（截自微博影像）

特斯拉感應強悍到能通靈？近日有國外特斯拉車主在TikTok分享影音，開著特斯拉路過無人墓地時，監控系統顯示，感應到了「很多行人」，影像迅速在社群媒體瘋傳，眾多大陸網友也分享類似經驗，更幽默表示：「你以為你自己開車，其實後座都已經坐滿了」。

特斯拉感應「通靈」的狀況不是第一次，據大陸媒體報導，2月15日福建廈門就有網友上傳影像，開特斯拉進入隧道，螢幕顯示右側有一輛公車，但實際狀況是車子兩旁半輛車都沒有，公車在螢幕顯示出現了10幾分鐘，直到隧道後半段才消失。

對於這種現象，大陸網友調侃：「這車通靈果然不一般」、「村裡的老人說特斯拉能看見普通人看不見的東西」、「你以為你自己開車，其實後座都已經坐滿了」、「據說鬼魂是受磁場感應的，被監測到實屬正常，說明特斯拉感應系統超厲害」。

針對這個現象，特斯拉官方客服向《新時報》回應，特斯拉車輛駕駛視覺畫面是通過攝像頭和感測器去感知旁邊是否有障礙物。「有時候為了避免一些盲區誤區，甚至車主長時間不洗車，大多的灰塵覆蓋在感測器上，導致傳感錯誤，這個是有可能的」，並表示不同車輛，感應的失誤情況不同，不能一概而論，建議「不能完全通過螢幕畫面去判斷車道具體情況」。

(中時新聞網)