台61西濱快道路近日發生追撞釀重大死傷事故，過去也曾發生過多起車損事故，卻因後方高速行駛車輛反應不及釀二次追撞而有傷亡；彰化縣警局交通隊長林世明建議，可先簡單拍照後盡速移車，不必堅持等員警到場處理才移車。

因為免收通行費，縱貫台灣西部的西濱快速公路有「窮人高速公路」之稱，許多南來北往的大貨車選擇走西濱，但先天設計不良，沒有設置路肩、避車彎南北雙向僅各2線道，常見大小車爭道，險象環生，也易生事故。

多數駕駛人仍保有在車禍發生後不可移動現場車輛的觀念，以避免無法釐清事故責任歸屬，但其實現在許多道路周邊沿線多有安裝監視器，透過監視器畫面、行車紀錄器畫面，和車禍事故現場拍攝的照片，相互對照比對，就能逐步釐清意外發生經過。

林世明提醒，若用路人在快速公路上發生車禍，建議先打開警示燈向後方車輛示警，迅速拍照後將車子移到外側車道，並在事故現場後方約100公尺擺放警告標示並撥打110報警；若當下車子無法移動，則應打開警示燈後下車，擺警告標示後，盡快移動到安全地點再報警，不必等員警到才移車，避免增加二次追撞的發生機率。

林世明說，西濱彰化路段，去年共發生188件交通事故、比前年多40件，且有1件A1事故造成2人死亡；去年因取消區間測速改採機動取締，統計1萬5344件違規中就有1萬4934件是超速，比例高達97％，目前已經規畫在南向芳苑交流道口增設測速照相桿，盼駕駛人減速慢行、保持車距，以保行車平安。

(中時 )