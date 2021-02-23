22歲新生代演員邱偲琹客串演出台視、三立《天巡者》，飾演有精神疾病、一碰到刺激就會歇斯底里的「吳宇涵」，甚至出現不到幾秒即遭綁架，讓粉絲笑說「這也太好拐了」。她去年主演電影《親愛的殺手》有大膽突破演出，角色同樣也有心理疾病，連續演出2部極富挑戰的角色，讓她直呼「過癮」。

日前剛逢過年期間，她把握與家人相聚時光，臨時起意去爬山，這回挑戰南投的南峰跟石門山，也是她暌違多年的第一爬，結果一爬上癮，更下定決心今年要挑戰百岳。不過爬山過程前後起了7次尿意，由於她沒喝很多水，不解為何一直想上廁所，後來經過父親解釋，才知原來高山有壓力，上廁所是一種洩壓的說法，表示身體很好可以適應山上壓力。

邱偲琹因為連爬2座山導致體力不支，過程中甚至和家人玩猜拳遊戲激勵自己，贏了往前走幾步，輸了則只能待在原地，她笑說：「再累也要撐下去，只是遊戲讓自己不服輸的精神顯現出來，但透過遊戲也增進感情」，她也有感而發的說：「其實沒有想像中的難，因為兩座山的起點沒有那麼高，只是路陡溫度低，所以感覺比較累，整體算是很好爬的山」，山頂的風景使人心曠神怡，身心靈非常放鬆，非常值得，也直呼「爬完後覺得身體變好了！」

邱偲琹今年希望征服百岳。（周子娛樂提供）

邱偲琹趁著農曆年放假爬山舒壓。（周子娛樂提供）

邱偲琹過年期間和家人爬山。（周子娛樂提供）

(中時 )