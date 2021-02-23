女警員林孝芸教導民眾使用新報案單據。（翻攝屏東縣警察局官網）

警政署為簡化報案流程，整合8種單據，統一使用「受理案件證明單」，全國警察單位於22日上午9時啟用試辦，3月1日正式實施；屏東縣警察局刑大找來萬丹分駐所警員林孝芸拍攝宣傳照，而因長相甜美，意外在網上掀起暴動。

內政部警政署為整合現行受理報案原8種單據（刑案三聯單、失車四聯單、遺失物、失蹤人口、違反社會秩序維護法、兒少性剝削擅離安置及其他案類），統一為「受(處)理案件證明單」，全國警察機關將自110年2月22日上午9時起啟用試辦，並於110年3月1日正式實施。

屏東縣政府警察局為宣導及便利民眾辨識，貼心製作表單八合一宣導海報，發放給轄區各分局與派出所，同時也找來萬丹分駐所警員林孝芸與海報合照，加強在社區中宣導，而林孝芸則因長得太漂亮，在網路上引起轟動，不少網友紛紛敲碗想認識。

據了解，引起網友暴動的林孝芸警員於2015年參加警察特考班，結訓後分發至屏東分局萬丹分駐所服務，至今已4年，目前居住在屏東，婚姻狀態為未婚。

不少網友紛紛跪求「怎樣不犯法又可以被她逮捕」，紛紛在討論文中留言分享妙計，「開計程車繞在她面前」、「把酒淋在身上」、「我不想守法了」、「想考警察了」、「看到她有走過來就烙跑，保證她會追你。」

(中時新聞網)