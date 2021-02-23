在陸軍584旅接受甲車專長訓練的饒姓上兵，在2019年12月11日返營準備晚收假前與同梯一行官兵喝酒，不料，他返回營區後竟發酒瘋，不但作勢毆打營長、連長，回到寢室後還隊還對安全士官辱罵三字經，甚至撿拾頭丟擲，長官氣得將他移送法辦，，經新竹地院審理後，將饒男判處拘役30日，得易科罰金3萬，緩刑2年，還要在本案確定後6個月內得支付公庫4萬元，可上訴。

據了解，饒員入伍後，被派往原本陸軍裝甲第五八四旅接受CM21甲車駕駛專長訓練。林姓班長則是五四二旅聯兵第一營機步連之下士副班長。

根據判決書記載，服役陸軍機械化步兵第二六九旅的饒姓上兵，在步一連擔任班用機槍兵，108年12月11日晚間10時30分許，因與同期受訓之三名同袍官兵在營區外喝酒，醉茫茫的返回營部隊收假，卻在營區大門仗著酒意大聲咆哮、行為失控。

當時營長與連長收到大門衛兵通知後，立刻趕往大門處置，未料饒員卻作勢欲毆打營長及連長，兩位長官看饒員已泥醉，立刻要求同袍帶他回寢室休息並看管。

同行的兩位同袍見狀立刻帶饒員返回542旅聯兵1營機步連營舍內。未料饒員於當日晚間10時30分許起至同日晚間11時許止之期間內，在營舍1樓，見林姓士官身著全套迷彩服、S腰帶、警棍等勤務服裝，且手臂上配戴安全士官臂章，突然用台語「幹你娘」等語辱罵林貫庭，還拿石頭丟林員。

饒男出庭時辯稱「我喝醉沒印象」。但地檢署在偵查時，僅對饒男辱罵安全士官三字經一事將他起訴，饒男對上官施強暴未遂、公然侮辱等罪嫌，因對方不提告，則予以不起訴處分。

新竹地院審酌，饒男因酒後返營區情緒失控，對擔任警戒職務的人當場侮辱，已危害軍紀，行為實有不當，但饒男事後坦承犯行，也向被害人道歉，審酌後依對於擔任警戒職務之人當場侮辱罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬，另宣告緩刑2年，於本案確定後6個月內，支付公庫4萬元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)