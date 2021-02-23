《龍之谷：新世界》改版影片

由遊戲橘子代理韓國Eyedentity Games經典IP全新鉅作《龍之谷：新世界》將於明(24)日推出全新職業「機甲學者」，同步釋出新玩法「暗黑空間」、新增九項時裝坐騎及六種遊戲福利活動。此外，beanfun!內遊戲服務三月簽到簿，可取得「翅膀抽獎券」、「坐騎抽獎券」、「強化保護果凍」、「時裝抽獎券」、「原燒鑽切牛兌換券」等獎勵，還有機會抽中最高520零用金及樂豆點，即刻登入、體驗全新職業的打擊快感！

《龍之谷：新世界》全新職業「機甲學者」、召喚系遠攻職業上線！

《龍之谷：新世界》於2月24日推出全新職業「機甲學者」，雙武器為「火砲」及「喀巴拉」的召喚系遠攻職業，使用「火砲」武器具備燃燒屬性攻擊，共有七大技能招式，發動終極技能「散彈加農砲」，可連續發射巨大的火砲將前方所有敵人擊飛；使用「喀巴拉」武器具備冰及毒屬性攻擊，同樣有七大技能招式，發動終極技能「冰柱表現」，可將冰塊藥物注入大地使周圍敵人倒下暈眩，善用雙重元素攻擊與能召喚機器人坦克的遠距離攻擊職業，等待玩家來體驗！

歡慶新職業上線！新玩法「暗黑空間」、新時裝坐騎、六大福利活動同步釋出

迎接新職業改版，官方推出新玩法「暗黑空間」，開放Lv.70玩家可使用「暗黑空間入場券」進入該副本，共有30樓層，每層怪物強度不同、挑戰成功後即可進入下一層。此外，每層通關將出現五個獎勵寶箱，可由玩家自由選擇其一開啟該獎勵，有機會取得角色經驗值、技能點數、「紅寶石強化石」、「潛力結晶」、「龍玉升級石」等資源。

《龍之谷：新世界》暗黑空間。(圖/遊戲公司提供)

時裝坐騎也推出更新項目：時裝新增「山茶花彩色傳統韓服」、「紫花地丁彩色傳統韓服」、「栗子樹彩色傳統韓服」；背飾新增「新年晨光翅膀」；坐騎新增史詩等級「紅神龍」，滿星狀態具備移動速度+80%、最大體力+7%、最大行動力增加500、對戰傷害減少+2200、防禦力+4400等BUFF。

《龍之谷：新世界》坐騎新增史詩等級「紅神龍」。(圖/遊戲公司提供)

同步釋出六大福利活動：

※機甲學者簽到登入活動

累計登入送坐騎、時裝、椅子、「背飾抽獎券」、「欄位刻印券」、「暗黑空間入場券」。

※入門成就活動

玩家達到指定成就，可獲得多種強化素材，如「潛力結晶」、「龍玉升級石」、「紅寶石強化石」等。

※挑戰成就活動

完成「暗黑巢穴」及「龍巢穴」指定次數，可獲得「暗黑哈根靈魂石」與「海龍靈魂石」。

※暗黑空間成就活動

進行「暗黑空間」達指定層數，可獲得大量金幣獎勵。

※元宵專屬活動

於2月24日至3月10日於原野打怪，有機率掉落「燈籠裝飾道具」，可兌換稀有稱號「元宵一刻值千金」及各式抽獎券。

※在線遊玩就送燈籠裝飾

在線達到指定時間，可獲得「燈籠裝飾」，於兌換稀有稱號「元宵一刻值千金」及各式抽獎券。

《龍之谷：新世界》元宵活動。(圖/遊戲公司提供)

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