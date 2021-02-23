過去警察機關受理報案證明單據，因案類別不同區分為刑案三聯單、失車四聯單及遺失物等其他案類二聯單等報案證明，導致部分民眾在警察機關報案時，因案類不同、沒拿到報案三聯單，誤以為遭到警方吃案等疑義，警政署為能簡化報案流程及整合各類表單，減少民眾因各類受理案件單據不同的疑問，規劃整合受理報案系統所帶出的三聯單、四聯單及受理報案紀錄表等格式，統一為「受(處)理案件證明單」，全國警察機關自今年2月22日上午9時起啟用試辦，並在3月1日正式實施。

警政署表示，各類受理報案證明統一為「受(處)理案件證明單」，一來減少第一線員警受理案件時，須另向民眾解釋非開立三聯單的問題，二來在不變更受理報案流程下，列印統一格式的證明單交予報案人，將大幅提升受理案件順暢度，並已在今年初開始向基層宣導。

警政署宣布將各種受理報案紀錄表等格式，統一為「受(處)理案件證明單」，並在3月1日正式實施。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方表示，警察機關開立給予民眾的「受(處)理案件證明單」重大變革，即簡化報案流程及整合各類表單，也透過給予民眾證明單，避免員警匿報刑案，民眾得依單據查詢，促使員警後續積極處理案件。

(中時 )