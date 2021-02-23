法務部行政執行署台北分署今針對滯欠防疫罰鍰案件，展開第2波執行行動，執行官兵分多路核發執行命令、查封動產。其中萬華某阿公店業者因去年未配合疫情停業，遭罰35萬元，執行官今查封酒品及冰櫃等營業用具，另跨海聯繫人在大陸的補習班業者，要求分期償付。

台北分署表示，今天的執行行動，包括日前已遭扣押存款及薪水的8人，今日核發命令要求金融機構及公司將義務人存款及薪水直接繳納衛生局清償。

深坑區董姓婦人，在居家檢疫的最後一天，因煩悶外出遭裁罰20萬，執行官今收取款項；另北投區藥局負責人未繳納防疫口罩帳款9938元，亦於今天收取款項結案。

萬華阿公店黃姓業者，積欠罰鍰35萬元，執行官今至店面查扣現金1萬7000元、啤酒9箱、礦泉水5箱、電視9台、冰櫃、冷氣各2台及開水機1台。

此外，執行官通知人在法國及澳門的外籍人士繳清罰鍰10萬、1萬元，另在大陸廣東經營補習班的洪姓民眾積欠20萬元，經執行官強力催討下，同意分10期繳清。另執行官1月間查封391組非醫療口罩及手套，將於3月2日拍賣清償。

至於弱勢民眾的催繳情形，執行官同意失業、越南外配3人，辦理分12期清償，並協助失業民眾轉介就業服務機構。

(中時 )