行政院與立法院將房地合一稅制納入優先修正法案，全國商總主席、鄉林建設集團董事長賴正鎰今（23）日表示，政府連續出手打炒房，儼然已經變成全面打房？！去年底連番抑制炒房政策的原子彈，已夠震撼，如今再推動下波打房政策，其實，房地合一與囤房稅絕非好藥，反而可能是核彈。

賴正鎰今天表示，政府去年12月在房市投下震撼原子彈，已經導致去年12月起接連兩個月的六都買賣轉移棟數衰退8%至16%，難道還要用房地合一與囤房稅的核彈，將房地產等上下游產業10幾萬家公司行號都「炸毀」，讓國內經濟復甦全面熄火，財政部才要停手嗎？

他表示，房地合一與囤房稅絕對不是抑制房價的最終解藥，建請財政部與立法院不要將「打炒房變成全面打房」，應三思後行，以免後悔莫及。

財政部日前預告修正《房屋稅條例》，企業將不再適用「住家房屋現值低於10萬元以下」享有免稅優惠，另外，自然人也以全國3戶為限可免稅，預計今年7月1日上路、明年5月申報適用，這是財政部再度祭出短期租稅手段。

財政部也正在研擬檢討房地合一稅修法，外傳修法方向預期將以現行持有期間1年內課45％重稅，調整為持有2年內就課45%稅率；另擬修法將境內公司交易房產也一併納入房地合一稅，最高稅率同樣45%。

賴正鎰指出，房地合一稅實施5年來已嚇跑投資客，剩下的都是置產與剛性需求的買房族，房地產低迷多年，好不容易在去年開始漸漸復甦，房地合一稅收5年來累計達296億元，去年更增加到144億元，稅收都已經超出預期目標。

(工商 )