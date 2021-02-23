現在用餐叫外送很方便，但美味的泡麵還是讓人想念，在琳琅滿目的泡麵市場裡，哪一款是你最呷意的口味，讓你對它懷念特別多？有網友在網路平台問卦，泡麵之王是誰？結果2超商店員意外擦出火紅，因為他們在店裡補貨最凶的竟是不同款。

原PO日前在PTT上發文表示，身為肥宅吃泡麵很正常，但是如今泡麵百百種，真正最強的泡麵是誰?他問大家，是維力炸醬麵？統一肉燥麵？還是阿Q桶麵？

如果論及吃泡麵心理，一位網友的玩笑話最中肯，「肚子夠餓的話什麼都好吃」，但從超商店員口中或拜拜的供品也許可找到答案，「應該是來一客吧，以前做小7店員補最凶的」，還有人笑稱「泡麵土地公，現場都吃來一客」。不過，另有小7其他店的店員來凸槽，「樓上資訊該更新了，雙響砲才是王者，真心不騙。」

除了來一客、雙響砲，有酒香味的台酒花雕雞麵也受到擁護，「冬天來碗台酒花雕雞真的很讚，雖然讚的是酒」，另外，受歡迎的泡麵還有「維力炸醬麵」、「統一蔥燒牛肉麵」、「大乾麵」。

泡麵成為家庭必備食物，最早是在日台人安藤百福所發明，他於1960年代成立日清公司賣泡麵巷，經過60年發展，現在吃泡麵習慣已席捲全世界，但仍以亞洲人為主，也因此包括日本、韓國、台灣、大陸、新加坡、馬來西亞、印尼等地，皆大量生產各具地方特色的泡麵。

(中時新聞網)