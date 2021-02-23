劉先生C肝治癒成功後，配合醫師定期追蹤，及早發現肝癌(紅圈處)並治療，順利恢復健康。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

C型肝炎新藥治癒率高達95％，自2019年1月起擴大開放健保給付對象，幫助不少病人成功對抗病毒，但醫師強調C型肝炎治療成功並不代表肝硬化及肝癌不會發生，建議每6個月仍須接受血液及腹部超音波檢查，才能確實預防或及早發現與治療。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師李斯凱表示，C型肝炎病毒雖然有新藥可以清除，但後續的追蹤尤為重要，因為在C肝治癒前許多病人的肝臟已存在肝纖維化的狀態，後續發生肝硬化或肝癌的機率非常高；甚至有些病人在治療C型肝炎時已是「失代償性肝硬化」，亦即肝臟已無法正常運作，恐面臨肝病變、食道靜脈曲張等併發症，嚴重時還需接受肝臟移植。

李斯凱說明，感染C型肝炎後，人體雖會產生抗體，但沒有保護力，因此成功治癒C型肝炎後仍有可能再度感染相同或不同的C肝病毒，若能透過定期檢查也可確保自身健康。他也分享案例， 69歲劉姓男子在C肝治癒成功後，接受醫師建議回診做後續追蹤，經腹部超音波發現右葉肝有3公分的結節，由電腦斷層掃描證實為肝癌，所幸發現得早，劉姓男子在手術治療後順利恢復。

李斯凱提醒，C型肝炎治療成功後，後續的定期追蹤檢查是C肝病人不可輕忽的重要事項，也是確保肝臟健康的不二法門。

(中時 )