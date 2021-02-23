國民黨主席江啟臣22日在臉書中指出，蔡政府為達到「增氣減煤」的能源政策，將中油第三天然氣接收站興建選址桃園大潭，但施工期間施工船兩度擱淺，刮除0.58公頃的珍貴藻礁，儘管環團不停呼籲，但蔡政府卻仍執迷不悟，江啟臣號召民眾連署護藻礁公投，阻止政府破壞生態。但國民黨這個說法卻遭到民進黨發言人簡舒培發聲明嚴正反擊。

江啟臣提到，如同「萊豬開放進口」，民進黨是一個不願意與民眾溝通的政黨，若沒有足夠討論的情形下貿然開發，失去的藻礁再等7600年也不一定能長回來。目前桃園搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政等有志之士，短短兩年多，辦理百餘場記者會，十餘場大型倡議行動，以及無數場的生態導覽，為的就是搶救藻礁，距離公投成案的門檻還差很大一段，江啟臣希望大家都能盡快連署。

簡舒培代表民進黨發布聲明表示，我們很遺憾，天然氣接收站、能源轉型的議題，被國民黨拿藻礁議題進行政治操作，不願意告訴大家事實。事實上，民進黨政府不同於國民黨時期，現在的方案已經避開藻礁開發，也投入大量資源進行保育工作，我們努力做到，保護藻礁與開發的平衡。

簡舒培指出，首先，第三液化天然氣接收站（三接站）是在馬政府時期確定的開發案。當時興建計畫面積是232公頃，碼頭就填土做在大潭藻礁區上。為了保護藻礁，民進黨執政後把建設移開藻礁棲地，並且將開發面積縮減剩下10分之1，留下必要的23公頃，更只使用18年前已填地完成的區域，不新填地，不影響裸露藻礁區現況。

再者，簡舒培認為國民黨在「護藻礁公投」的支持根本就是有目的性的，今年8月有重啟核四公投案。國民黨要藉由各種公投案，加上現在突然支持藻礁公投案，「目的無非想要用公投的案海，掩護重啟核四公投案的通過。」

簡舒培表示，過去只要是跟能源轉型有關的太陽能光電、離岸風電，或是燃氣發電政策，國民黨通通都反對，背後的動機大家都知道，就是要重啟危險核四。這次國民黨反對「三接」站也是為了同樣的目的。

民進黨希望透過「三接」站的開發，一方面減煤，另一方面也進行能源轉型，國民黨現在操作藻礁議題，就是假環保之名，行政治動員之實。簡舒培表示，公共議題應該被理性討論，但國民黨的政治操作絕對不利於社會良性溝通。

(中時新聞網)