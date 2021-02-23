好慘！一名居住在台北的女生，為給遠距離男友驚喜，偷偷搭高鐵南下去高雄，結果對方見到她，不但沒有開心，還檢討女友不請自來、打亂他的行程，造成困擾，甚至在短暫相見十分鐘後，就告訴女友他稍晚有聚會，請她搭車回台北，讓人超傻眼。

Podcast節目《八年級生》在最新一集節目中談到前任的話題，兩位主持人分享她們共同朋友的故事，女生居住在台北，男友則在高雄，為給男友驚喜，某天晚上偷偷搭高鐵南下去左營，結果對方看到她非但沒有感到驚喜，反而還責怪她，甚至表明自己等等有聚會後，請她回去。

最扯的是，女生滿心期待的從台北搭高鐵南下，結果在高雄只待了10分鐘，就被男友趕走、搭客運北上回家。主要原因竟是男友認為女生沒報備就自己跑來，打亂了他的行程，因此都是女生自己的錯。而周遭的朋友聽到都覺得很扯，紛紛勸離，而女生最後也看開提出分手。

主持人分享另一個遠距離情侶的故事，兩人大約一至二周會見面一次，女生搭車南下到中部找男友，某次在夜市逛到某個攤販的時候，熱情的阿姨不小心脫口而出「怎麼跟上次的不一樣？」男友聽了連忙解釋，女生當下也就這樣相信了。不過後來男生還是劈腿了，之後再想起這段對話後，也忍不住感嘆，原來當初早就被提醒了。

(中時新聞網)