乾坤擴產 投資11.67億元 15:492021/02/23 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果供應鏈電感廠乾坤，透過母公司台達電公告，其子公司吳江華豐電子科技將執行擴產計畫，預計資本支出將達11.67億元，以自有資金提升產能，此外，乾坤科技也將發放6.2億元紅利。 台達電在2009年收購乾坤在外流通股權，乾坤並且下市，目前仍是一體成型電感（Molding choke）大廠，且為主要的蘋果供應鏈。 大立光破紀錄 每股配息91.5元 大同 取得台電6億標案 (工商 ) #台達電 #華豐 #乾坤 #蘋果供應鏈 #下市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華建砸13.24億獵三地 首度揮軍台中 04:102021/02/23 證券．權證 國巨晶片電阻 3月漲15-25％ 04:102021/02/23 財經要聞 友達擴大投資結盟 加速轉型 04:102021/02/23 財經要聞 朋億 去年每股淨利12.01元 04:102021/02/23 證券．權證 訂單倍增 中光電陸越同步擴產 04:102021/02/23 證券．權證 權證星光大道－友達 面板續漲帶勁 04:102021/02/23 證券．權證 京東方卡進蘋鏈 聯詠沾光 04:102021/02/23 證券．權證 萬六散戶3大賺錢密技台積電靠1招抓神買點 00:032021/02/23 財經 《集中市場》外資轉多買超42.5億元 台股硬拉收紅 15:232021/02/23 財經 壹傳媒最後一棟樓 網銀國際搶下 04:102021/02/23 財經要聞 百年大漲潮1／原物料單月連3翻 台積電南科廠也被「追價」 08:292021/02/23 財經 財經熱門新聞 台灣下一個價值鏈在哪裡？ 謝金河點名這家企業 - 財經 全球晶片缺貨狂燒 華爾街曝完美風暴下暗藏危機 - 財經 中澳惡鬥 1國大麥賺爆 今年輸陸上看100萬噸破紀錄 - 財經 突然「斷電」 鴻海遭狙殺背後兇手恐是它 - 財經 國巨晶片電阻 3月漲15-25％ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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