蘋果供應鏈電感廠乾坤，透過母公司台達電公告，其子公司吳江華豐電子科技將執行擴產計畫，預計資本支出將達11.67億元，以自有資金提升產能，此外，乾坤科技也將發放6.2億元紅利。

台達電在2009年收購乾坤在外流通股權，乾坤並且下市，目前仍是一體成型電感（Molding choke）大廠，且為主要的蘋果供應鏈。

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