環保署擬定計畫將海廢寶特瓶製成「潯寶衣」，試辦計畫中相當順利，這次共製成1500件。（姜霏攝）

環保署力推海廢寶特瓶製成「潯寶衣」，這次試驗中蒐集到了8噸海洋廢棄物，其中有3.12噸是由桃園市提供，而總共僅有3.8噸能做成原料，共產出了1500件潯寶衣，為感謝桃園海岸巡護隊的努力，環保署贈送桃園450件潯寶衣。

環保署挑戰完全使用台灣各地淨灘所得海廢寶特瓶為原料，邀請產業鏈中8家回收、處理產業與紡織產業業者，並與國際級驗證業者合作，發表原料含量達96％海廢寶特瓶及4％彈性紗製成的潯寶衣，以最高品質要求的再生利用技術所生產的衣料為試驗目標。

而製作難題在於海洋廢寶特瓶歷經海水浸泡及陽光照射，不但需要有更精細的清洗與選別以去除雜質，已劣化的塑膠要做成紡織纖維，更有褪色黃化、纖維較短的不利條件。這次試驗過程中所蒐集到的8噸海洋廢棄物，最後只有3.8噸能做為原料，最後產出1500件潯寶衣，一般陸廢只要8支作1件，海廢卻要至少20支才能作1件。

環保署副署長沈志修說，這項計畫已經證明，台灣具有處理海廢寶特瓶的能力，1500件潯寶衣的原料，使用了台灣每年回收海洋廢棄寶特瓶的8％，未來若能持續提升將塑膠循環利用的技術，可望全數處理每年約47公噸的海廢寶特瓶。

海管處長林立昌表示，桃園於去年4月至5月期間參與環保署高質化循環利用示範計畫，在海岸巡護志工及僱工們全力回收之下，共提供環保署3.12噸的海廢寶特瓶，一同追求海洋環境永續，對此環保署也感謝桃園的努力，贈送桃園450件潯寶衣。

(中時 )