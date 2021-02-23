住大樓或公寓最怕遇到擾人清淨的鄰居，一名網友表示，住的地方5、6樓都是家裡買的，5樓只有爸媽假日回來才有人，平常是沒有人住的，自己則住在6樓。日前返家看到自稱4樓鄰居貼的紙條，寫著希望5樓的住戶能安靜一些，但經詢問4樓住戶，都表示未貼該紙條，且知道5樓沒住人，讓他愈想愈詭異「到底誰貼的？」

原PO昨（22）日於PTT八卦板發文指出，回家時發現家門口被貼了一張字條，字條上對方先表明自己是4樓的鄰居，由於近日5樓常常發出敲打地板的聲音、頻繁移動家具及奔跑，已被困擾數周，希望發揮同理心，並希望5樓能夠避開夜間及假日。

一名網友表示住家5樓並未住人，卻被4樓鄰居貼字條提醒「太吵」，但4樓鄰居卻否認有貼字條，令他頭皮發麻。（圖／翻攝自PTT）

原PO認為上述抱怨都屬合理範圍，唯一一點讓他感到非常疑惑，他說，5、6樓都是他家裡的，但5樓平時都沒有住人，只有偶爾假日父母回來時住，自己則是住在6樓，他問了4樓兩戶鄰居後，皆否認貼過相關字條，更表示5樓沒人住是眾所皆知的事，原PO一聽背脊發涼，直呼「超恐怖！這到底誰貼的？」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言直指，其實就是4樓其中一戶貼的，敢寫不敢承認而已，本來想說貼了當作提醒，沒想到你找上門，不過這說法則被另一派網友打臉，認為無關哪一戶鄰居貼的字條，而是5樓沒人住卻有聲響，「真的很毛」。

(中時新聞網)