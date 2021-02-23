開南大學棒球隊日後參賽時若規定許可，將以「台灣中油隊出賽」，黃紫配色的隊服也印上「台灣中油」的字樣。（開南大學提供／姜霏桃園傳真）

台灣中油公司23日正式和開南大學棒球隊簽約合作，中油將協助球隊提升球員訓練的軟硬體環境，往後球隊名稱也將以「台灣中油隊」出場比賽，未來將設立經紀部門照顧球員、計畫性包裝球員，提升球隊整體產值。

桃園市長鄭文燦表示，桃園是棒球重鎮，除擁有實力堅強的基層球隊，也有成棒球隊「桃園市棒球隊」，以及職棒球隊「樂天桃猿隊」，開南大學棒球隊一向是大專棒球聯賽常勝軍，近年來更是戰績彪炳，總教練郭李建夫所帶領的教練團功不可沒，桃園市府與大專校院開南大學棒球隊共同合作，相信可培育及銜接更多優秀選手。

台灣中油公司總經理李順欽表示，中油面對因疫情帶來的驟變和挑戰，仍不忘善盡企業社會責任，將持續獎助體育菁英，提升選手訓練的軟硬體環境，期許開南棒球隊今年再締造佳績，以培育更多棒球好手。

開南大學葉哲正董事長及林玥秀校長提到，由桃園市府及中油分別補助部分球隊培訓所需經費，協助開南大學棒球隊的營運及發展，提升選手訓練環境，組建更堅強專業的教練團，吸引更多優秀具潛力的高中選手加入，期盼透過三方的合作挹注資源，使球隊於年度各項賽事能再創佳績，為桃園市也為開南大學爭光，再創台灣棒球運動的榮耀。

另院方提到，往後開南大學棒球隊將以「台灣中油隊」出賽，但若像大專盃有規定須以校名參賽則仍依照比賽規則進行，但在沒有規定下會一致使用「台灣中油隊」該隊名。

(中時 )