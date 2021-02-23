有貴族運動之稱的風箏衝浪近年來逐漸盛行，觀音草漯海岸正是著名的浪點，擁有30年經驗的風箏衝浪教練曾文瑞提到，雖然草漯沒有最好的水質，但是有最佳的風向，草漯也因正面向東北風，因此擁有絕佳的「向岸風」。

曾文瑞說，風箏衝浪最主要的要素在於「風」，因草漯海岸風吹的角度為側向岸，東北風吹來時剛好是向岸風，若跌倒、發生意外時，人和設備都會被風往內吹，較無生命危險。而台灣冬季、春季、秋季都是東北風，因此草漯海岸的風況極佳，而夏季吹西南風時則會到永安漁港進行風箏衝浪。

曾文瑞說，風箏衝浪因設備稍多，光是風箏就須具備大、中、小3種大小，依照不同的風況選擇不同的風箏，加上充氣瓶、掛勾腰帶及保暖衣，至少需要20萬的費用，因此較少青少年投入這項運動，除了要有經濟能力外，也要有足夠的時間練習，大部分的人初期都需要練習將近20次才能上手。

張姓男子談到，曾聽聞不少外國人為了這個浪點而來台灣，即便是冬天也可見到滿滿的人潮，假日人數更是可以達4、50人，他也說，草漯海岸是玩「風」而並非玩「水」，除了水質不透澈外也有一定的危險性。

60歲蘇姓男子說，自己接觸風箏衝浪已經有好幾十年的時間，和衝浪的感覺完全不一樣，可以自己掌控高度、速度，也可以在外海吶喊，不僅紓壓又有成就感，「像飛人一樣瘋狂飆速」，蘇男坦言，若沒有疫情影響會時常到國外玩浪，而目前玩風箏衝浪的人不多，期盼能有更多民眾一起響應風箏衝浪這項運動。

(中時 )