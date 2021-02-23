致力於推動機車電動化、智慧化的 Gogoro今日發表全新車款 Gogoro VIVA MIX，宣布以 59,980元的親民價格搶進普通重型白牌機車市場。以台北市為例，淘汰二行程機車並新購 Gogoro VIVA MIX Basic，扣除政府補助後購車總金額最低只要$40,980。

台灣機車市場銷量一直以普通重型白牌機車為主流，在 2020 年佔整體機車銷售 96％，其中又以價格帶落在 5 至 8 萬之間、採用10 吋輪圈、軸距小於 1,250 mm 的車款，最受消費者青睞。因此 Gogoro 順應消費者需求，打造出 Gogoro VIVA MIX 巧量級智慧電動機車，以輕巧靈活的車身、個性化的功能設計、令人愛不釋騎的獨特體驗，要為台灣機車市場注入一股新浪潮。

運具電動化已成為全球趨勢，Gogoro 正在引領潮流，讓機車快速邁向電動化與智慧化發展，是全球電動機車產業的領頭羊。本次 Gogoro VIVA MIX 的推出，不僅擁有靈巧的操控感及性能表現，並首度運用 FLO DRIVE™ 皮帶傳動系統，獨特混色美學，再加上親民的售價，預期將大力撼動 125c.c. 等級大眾機車市場，吸引更多消費者加入電動機車的行列。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「每個十年，都是一次時代躍進，科技演變快得超乎你我想像，驅動我們不斷向前推進。2021 年將是電動車下一個十年的開始，Gogoro 正在引領這個浪潮，又一次將創意與科技帶入大眾生活，滿足每個人日常生活型態，讓使用能源的方式更便利友善，一起為世界帶來更好的改變。」

Gogoro 產品長彭明義表示：「Gogoro VIVA MIX 不僅保留 Gogoro 產品的DNA，更承襲 Gogoro 1系列經典的皮帶傳動系統與騎乘感受，融合 VIVA 車款小巧靈活的特性，搭配 Gogoro 獨有的色彩美學，讓機車族完美享受騎乘樂趣。Gogoro VIVA MIX 既能滿足大眾日常生活所需，卻又不失獨特的科技體驗與騎乘趣味，為人人皆容易上手與輕鬆擁有的車款，搭配更方便的維修服務、更完善的換電網路，Gogoro 將進入全新的大眾機車市場領域，讓電動機車朝更普及化的下一階段發展。」

Gogoro VIVA MIX 巧量級智慧雙輪價格親民，Gogoro VIVA MIX Basic 定價僅要 $59,980，Gogoro VIVA MIX Keyless 為 $63,980，Gogoro VIVA MIX Belt 則為 $69,980。以台北市為例，淘汰二行程機車並新購 Gogoro VIVA MIX Basic，扣除政府補助後購車總金額最低只要 $40,980，即刻擁有同級中最好的操控靈活性和性能表現。

(中時 )