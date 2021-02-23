高雄王姓正妹在網路上認識28歲的李姓男網友，雙方相談甚歡，甚至互相約出門吃飯，李男見到王女時一見鍾情，提出交往的請求，卻遭到王女拒絕，李男因此惱羞成怒，強行將王女帶回家中軟禁，還拿鐮刀恐嚇她，王女趁李男不注意，拿手機向友人求救，王女事後被救出，而李男則被檢方依妨害自由、恐嚇等罪起訴。

檢方指出，李、王2人在網路上結識後，去年9月8日晚上相約見面吃飯，李男見到王女面貌姣好，一直要求與他交往，但王女認為2人才剛認識，不適合那麼快就交往，頻頻婉拒李男，隨後雙方因為意見不合發生爭吵，鬧到深夜11時許，李男直接強行將王女強押回小港住處。

李男隨後將王女軟禁在他的住處，並奪走王女手機，讓他無法與外界聯繫，王女曾經數度苦苦哀求，想要逃離現場，但都被李男強行拉回屋內，甚至王女在以死相逼時，李男還拿出1把鐮刀遞給王女，並對她嗆聲說「你不是要自殺，刀給你」。

看到李男拿出鐮刀，王女擔心自己會有生命危險，不敢輕舉妄動，只能乖乖就範，王女被軟禁超過12小時，直到隔天中午，才趁著李男不注意，偷偷拿回手機，傳訊息向友人求救，王女的朋友看到後才趕緊報警順利將她救出，並當場逮捕李男。

檢方偵訊時，李男辯稱自己沒有拘禁王女，也沒有不讓她回家，是她自自願跟他回家，並沒有逼迫行為，但檢方不採信其說詞，偵結後依妨害自由、恐嚇等罪起訴。

(中時 )