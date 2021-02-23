在公債殖利率狂升與憂心通膨環境將成形下，受到雙重打擊的韓國KOSPI表現疲弱。早盤一直在平盤下游走，午盤過後一度回到平盤以上，但外資持續調節下，大盤還是走跌。KOSPI指數收3,070.09點，下跌9.66點，跌幅0.31%，KOSPI已連吞兩根黑棒。

外資持續看衰韓股，大部分時間都站在賣方。外資賣超3740億韓元，但散戶買超790億韓元。

加上景氣可能出現快速反彈，全球市場都在擔心將會出現通膨現象，原物料商品價格與美國公債殖利率也快速上升。Shinhan Investment表示，美國聯準會主席包爾(Powell)談話，投資人多以正向思考期待，若包爾屆時發表近期公債殖利率飆升一事時，或許短期可以讓債市稍微冷卻一下。

科技與生醫權值股走弱，三星電子跌0.24％，三星生物製藥跌2.56%，全球生物相似藥大廠賽特瑞恩更是跌4.36%。

不過，SK 海力士與網路業者Naver分別漲1.47%與1.03%。

最新匯價，目前1美元可兌換 1,110.6韓元，韓元貶值0.2元。

(時報資訊)