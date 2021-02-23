台股今震盪收小紅，新光全球AI新創產業基金經理人李淑蓉表示，現階段全球疫情趨緩，資金行情有撐股市，科技成長股以人工智慧(AI)等新科技掛帥，尤其在5G、半導體、電動車等新創領域，AI應用商機更大爆發，同步帶動大型資料中心、雲端伺服器等需求，市場分析師預估受惠產業今明兩年獲利可望兩位數成長。

李淑蓉指出，AI新技術積極走入產業，新創商機百花齊放， AI顛覆產業傳統技術，結合5G進入新時代，讓雲端運算效能更迅速、反應零時差，李淑蓉預估，AI將是繼智慧型手機後，未來10年內，改變人類生活的創新殺手級技術。

另外，李淑蓉強調，AI打破產業界限，各行各業結合AI，朝智慧型產業發展，包括智慧醫療、智慧農業、智慧城市、智慧製造、智慧零售、智慧金融等，AI帶動全球各產業創新發展，尤其是醫療、科技、工業製造有關產業，AI將扮演產業智慧化的推手。

從區域來看，美國AI科技股的長多趨勢不變，亦相對看好亞洲科技股，包括香港、台灣相關科技股均有機會表現，現在的股市震盪，反而提供不錯的切入機會，舉凡全球的醫療、科技、工業製造等3大產業中，重量級AI概念股更是具備深度技術優勢，相關股價也可望將出現趨勢向上。

(時報資訊)