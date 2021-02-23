中國物流與採購聯合會23日公佈2020年物流運行數據，大陸2020全年物流運行實現了逆勢回升、平穩增長，物流規模再上新台階，社會物流總額超人民幣（下同）300兆元。

大陸央視報導，2020年全國社會物流總額300.1兆元，年增長3.5％。分季度看，增速呈現持續恢復的勢頭，尤其第四季以來增速回升有所加快。另外，物流對民生的保障作用日益增強。農村物流、雙向流通的管道進一步打通，服務密度大幅度提升，郵政快遞物流服務網點涵蓋3萬多個農村鄉鎮，支撐消費品下鄉和農產品進城產值近兆元。

2020年工業物流總額年增長2.8％，增速也是呈現逐季恢復態勢。從結構看，進入第四季製造業顯著回升，有力支撐了工業物流需求的穩步恢復。一方面，出口帶動裝備製造和醫藥製造顯著回升，成為主要支撐。另一方面，新動能相關物流需求持續增強，高技術製造業維持領先地位。

同期單位與居民物品物流總額年增長13.2％，6月份以來，連續7個月增速保持10％以上。新型消費模式依然保持逆勢增長，成為民生物流需求的最大亮點。2020年全年實物商品網上零售額增長14.8％，比上年提高4.2個百分點。

中國物流與採購聯合會副會長蔡進表示，應該說2020年物流業的發展是一個不平凡的一年。一方面來講，物流業的發展對整個疫情的防控起到了積極的支撐作用。第二個方面來看，在復工復產的過程中間，應該說物流行業率先恢復正增長，這樣的話對整個國民經濟的恢復發展起到了一個基礎保障的作用。

(工商 )