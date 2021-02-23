疫情除衝擊觀光、航空產業外，郵輪市場也大受衝擊。不過，歌詩達郵輪宣布，預計3月底復航，歌詩達翡翠號耀目號5月恢復著名西地中海優美航線。船公司表示，期盼盡快將安全浪漫的義大利海上假期帶給台灣旅客。

嘉年華郵輪集團（Carnival Corporation ＆ plc, NYSE／LSE： CCL; NYSE： CUK）旗下義大利歌詩達郵輪公司即將準備恢復航行，以優化的健康安全防疫準則率先為歐洲旅客帶來舒適的放鬆浪漫假期。

歌詩達耀目號。（業者提供）

此次復航由2020年正式於歐洲開始服役的歌詩達翡翠號Costa Smeralda為先鋒，預計於2021年3月27日起自義大利開始巡迴3至7天的的航程，行經薩沃納、拉斯佩齊亞、羅馬奇維塔韋基亞、拿坡里、西西里島美西納以及義大利薩丁尼亞島的首府卡利亞里。

自同年5月1日開始，歌詩達翡翠號將回歸她著名最受旅客喜愛的的西地中海航線，為期一周遊經義大利薩沃納、羅馬、巴勒摩，法國馬賽，以及西班牙巴賽隆納、帕爾馬等地。接續由歌詩達耀目號Costa Luminosa自5月2日開始執行她在希臘和克羅埃西亞一周的航程。

歌詩達郵輪公司持續與國際和各地主管單位緊密合作，透過強化健康安全評量以及實施符合國際在地規範的歌詩達郵輪防疫準則，陸續計畫在義大利以及世界其他區域準備重啟服務。

歌詩達防疫準則含括整個完整的郵輪體驗，包含船上與岸邊的措施整合，如：控制載客量、執行全體組員與旅客拭子檢測、郵輪出入體溫檢測、健康防護岸上觀光、落實隨時保持社交距離、船上新服務措施、強化符合標準的衛生及醫療服務，和落實在需要的時機隨時佩帶口罩與衛生防護裝備，並已在過去數個月中看到執行的成績。

(中時 )