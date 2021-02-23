Sony Taiwan今(23)日發表最新旗艦級α1 全片幅可交換鏡頭式數位相機（型號 ILCE-1），即日起推出預購活動，並於3月9日 在台正式上市。嶄新的 α1搭載 5,010 萬像素全片幅堆疊背照式 Exmor RS CMOS 感光元件、每秒高達 120 次計算自動對焦/自動曝光及 30 fps 高速連拍等規格；配備944 萬點、更新率240 fps 的OLED Quad-XGA 電子觀景窗，可無延遲即時捕捉影像，開創數位相機領域新境界。

具備 Sony 突破性創新技術的 α1，為首款提供 8K 30p 10-bit 4：2：0影片錄製功能之 α 系列機種；同時支援電影級專業 S-Cinetone 色彩科學，並擁有較過去機種快約 3.5 倍的無線 FTP 傳輸速度等可有高效支援現場專業攝影師的進階工作流程。

α1 透過具備內建記憶體的 5,010 萬像素堆疊背照式感光元件高速讀取和緩衝儲存，可使用電子快門以 30fps 速度，拍攝多達155 張全片幅壓縮 RAW 影像或 165 張全片幅 JPEG 影像，並同時保持自動對焦/自動曝光追蹤功能。

α1 具備高達每秒 120 次計算自動對焦/自動曝光的速度。α1 配備與α7S III 同級的0.64吋944萬點Quad-XGA電子觀景窗，具備0.9X放大倍率，擁有41 度對角線視野和 25mm 高視點設計；較 α7S III 優化的更新率更達 240 fps，大幅縮減連拍時出現的延遲現象。

α1 自動對焦系統中具有 759 個相位式偵測點、涵蓋約92％的影像，確保在難以對焦的環境實現高度精確的對焦，可精準跟蹤快速移動的物體；憑藉影像處理器 BIONZ XR，Sony的即時眼部自動對焦效能較過去系統提升30％，即使被拍攝對象的臉朝著其他方向，也可精準偵測捕捉。α1 更是首款率先採用高階識別技術，提供鳥類即時眼部自動對焦，結合優化的演算法可準確追蹤瞬間起飛的鳥類或突然改變的構圖。Sony α1同時運用人工智慧的即時追蹤功能，可自動保持準確的焦點。主體識別演算法使用顏色、圖案（亮度）和主體距離（深度）數據，以高速即時處理空間訊息。

α1為全球首款可使用電子快門進行靜音抗閃爍拍攝之相機，電子快門可靜音運作，沒有機械噪音且無影響拍攝的震動狀況；此外，與 α9 II 相比，透過支援高速讀取的新款堆疊背照式感光元件的，α1可在拍攝靜止影像時將滾動快門的變形現象降低達 1.5 倍；而即使在使用螢光燈或其他易閃爍類型的人工照明等較具挑戰性的光源條件下拍攝，也可以進行連拍。此外，亦首次在 α 系列相機中實現電子快門閃光同步，最高可達 1/200 秒，高效捕捉更完美的動態畫面。

此款相機具有革新的「像素位移多重拍攝」模式，可合成多達 16 張像素移位的影像，透過 Sony Imaging Edge 電腦應用程式，將共包含 7.962 億像素的影像數據，合成為 1.99 億像素（17,280 x 11,520 像素）的影像；在此模式下，閃光同步最高可達 1/200 秒，展現驚艷的細節和色彩準確度，是拍攝建築物、藝術品或多元靜態主題的理想選擇。

α1為Sony α 系列相機中首次提供 8K 30p 10-bit 4：2：0 XAVC HS 影片錄製的機種，具有8.6K 超採樣。α1 亦提供相機內 4K 120fps 錄製規格，讓使用者可以拍攝達 5 倍慢動作影片，除了支援 10-bit 4：2：2 記錄外，此功能還可適用於 Long GOP (幀間壓縮)或高品質的All-Intra (全幀內壓縮) 影像格式。α1 可以 Super 35mm 模式超採樣自5.8K數據資料且無像素合併，拍攝高解像度 4K 影片，亦透過HDMI Type-A外接設備輸出4K 60p 16-bit RAW檔，提供後製高度靈活性，並在 MI 智慧型配件熱靴採用數位音源介面，搭配相容的 Sony 外接麥克風可獲得更清晰的音訊記錄。

α1 具有 S-Cinetone 色彩科學，可產生與Sony專業攝影機 FX9 和 FX6 相同的中性色調與膚色。支援自然中間色調，加上柔和的色彩和完美的高光表現，以滿足對影像深度表現力的需求。 S-Log3 Gamma曲線可實現 15 級+動態範圍，而 S-Gamut3 和 S-Gamut3.Cine 色域設定，讓使用者可輕鬆將α1 的影片與 VENICE 電影攝影機、FX9 等其他專業電影攝影機的拍攝素材整合，使器材運用更為彈性。

獨特的散熱結構將影像感光元件和影像處理器的溫度，保持在其正常的操作範圍內。α1內建的高度精確穩定單元和陀螺儀感光元件，再加上優化的影像穩定演算法，可提供 5.5 級快門速度優勢，同時具備SteadyShot積極模式，可為手持影片拍攝提供出色的穩定性；當使用 Sony 桌面應用程式 Catalyst Browse 或 Catalyst Prepare進行後期製作時，可以利用由相機內建陀螺儀生成的數據，精確的影像穩定功能。

α1 內建無線 LAN 可支援於 2.4 GHz 和 5 GHz 頻寬傳輸，5 GHz包括支援 2x2 MIMO（IEEE 802.11a / b / g / n /ac），所提供的無線 FTP 傳輸速度更是α9 II 的 3.5 倍，提供需要可靠傳輸速度的新聞和運動攝影師，更高效的工作流程及優勢。機配備 USB Type-C 連接埠，當連接至與5G mmWave 相容之設備時可支援快速數據傳輸，並可實現快速電腦遙控（連線）數據傳輸，流暢地處理大型影像檔案。 α1 還具有內建 1000BASE-T LAN 連接埠，可用於遠端拍攝等工作時的高速穩定數據傳輸。

除了壓縮和未壓縮的 RAW 之外，α1 提供能保留多數細節的無損壓縮 RAW 檔案，此外還新增比「標準 (Standard)」檔案更小的JPEG / HEIF 影像設定：「小 (Light )」，支援講求速度的新聞和體育攝影師更高速傳輸檔案的需求；而α1 拍攝的影像亦可直接於相機內編輯，調整所需的長寬比、大小或位置，以適合於多種用途。

α1 同時支援 Sony 各式應用程式及附加工具，透過 Imaging Edge Mobile 和 ImagingEdge Desktop，專業攝影師可以輕鬆傳輸 RAW 檔案和無損壓縮檔案，並可以遙控觸控追蹤和觸控對焦。Transfer & Tagging add-on應用程式（1.3 版本或更高版本）可以自動將影像檔案附帶的語音備忘錄轉換為文本字幕，或將檔案從行動設備傳輸到 FTP 伺服器。桌面應用程式 Catalyst Browse / Catalyst Prepare 讓專業攝影師瀏覽和管理由 Sony 相機拍攝的影片片段。此外，Remote Camera Tool30可以遙控更改相機設定，並可透過 LAN 線連接的電腦上進行拍攝，並且對 α1 進行更快的傳輸速度、觸控反應、雙插槽和支援 HEIF 等多項調整。

α1 採用雙卡槽設計，支援 UHS-I 和 UHS-II SDXC / SDHC 的SD卡，以及 CFexpress Type A 記憶卡。機身採用耐用的鎂合金底盤、可選購搭配 VG-C4EM 垂直握把以延長電池續航力；首次設置快門簾關閉功能，於關閉電源時保護感光元件避免入塵；另配備耐用性佳的 HDMI Type-A 連接埠與防塵和防滴機身設計。

Sony α1 同樣擁有全新選單結構，使用者能輕易地在目錄中搜尋並選定功能，3.0 吋 144 萬點觸控螢幕支援「觸控對焦」和「觸控追蹤」，使用更加直覺便利；針對動靜態影像並行創作的使用者，可將慣用的拍攝設定儲存至靜態影像與動態影片的兩個項目中，簡化繁複的工作切換步驟。

全新 Sony α1全片幅相機將於2021 年 3 月9日在台上市，單機身建議售價 NT$ 174,980；即日起至2021年3月8日展開預購優惠活動，期間預購α1全片幅相機，取貨當日即可享指定鏡頭、配件加價購優惠。

(科技)