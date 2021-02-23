台灣自來水公司第3區管理處將汰換苗栗縣大湖鄉中原路、中正路及周邊部分巷道的自來水管線，原定去年底進場施作，但鄉公所考量時近春節及草莓季，與自來水公司協商後，決定延至草莓季末3月後進場施工，屆時大湖市中心將進行交管，日間施工路段採單線雙向通行。

大湖鄉長胡娘妹指出，大湖鄉市區的自來水管線，自鋪設後從未汰換，去年自來水公司排定汰換管線工程，除了中正路，周邊的主要支線都要抽換，但工程原定去年11、12月進場施工，但施工天數長達100個工作天，考量近逢春節及草莓季，民眾返鄉且遊客眾多，念及交通安全，因此協商後決定延後施工。

大湖鄉公所建設課表示，水公司於大湖鄉中正路汰換管線工程，在地方算是大工程，因施工路段中正路沿線有鄉公所、警局、醫院、市場、郵局、學校，一旦施工勢必影響交通，加上老街區設計的道路最寬僅有11米，共有2車道，因此未來施工將是做完1車道後，再做另1車道，日間施工維持單線雙向通行。

另外，大湖鄉公所也與新竹客運協調施工期間的營運路線，胡娘妹指出，已建議新竹客運將本來行駛於中正路的路線暫停，改從忠孝路開始走，兩路段相距不到500公尺，對原先路線營運影響較小，客運業者也規畫在萬聖宮增設臨時停車站，方便乘客上下車，避免行經工區，學生、乘客與車爭道發生危險。

大湖鄉中正路汰換管線工程預計待草莓季末，約3月後進場施工，自來水公司說明，工程均採明挖施工方式，總施工長度1545公尺，將於雙向路側占用4公尺施作，開挖寬度0.62公尺、開挖深度1.43公尺，日間施工時段為上午9時至下午4時30分，將汰換管線為延性鑄鐵管。

(中時 )