新北市板橋區公所重新改造環河公園，增設大型招潮蟹遊具、海龜溜滑梯、鴨鴨吊橋、青蛙翹翹板等，新北市議員何博文今（23日）邀集相關單位會勘。（何博文服務處提供）

新北市板橋區公所重新改造環河公園，增設大型招潮蟹遊具、海龜溜滑梯、鴨鴨吊橋、青蛙翹翹板等，新北市議員何博文今（23日）邀集相關單位會勘。（何博文服務處提供）

新北市板橋區公所重新改造環河公園，增設大型招潮蟹遊具、海龜溜滑梯、鴨鴨吊橋、青蛙翹翹板等，新北市議員何博文今（23日）邀集相關單位會勘。（何博文服務處提供）

新北市板橋區公所重新改造環河公園，增設大型招潮蟹遊具、海龜溜滑梯、鴨鴨吊橋、青蛙翹翹板等，新北市議員何博文今（23日）邀集相關單位會勘。（何博文服務處提供）

新北市板橋區公所重新改造環河公園，增設大型招潮蟹遊具、海龜溜滑梯、鴨鴨吊橋、青蛙翹翹板等，新北市議員何博文今（23日）邀集相關單位會勘。（何博文服務處提供）

新北市板橋區公所重新改造環河公園，增設大型招潮蟹遊具、海龜溜滑梯、鴨鴨吊橋、青蛙翹翹板等，新北市議員何博文今（23日）邀集相關單位會勘，何表示，環河公園多年未修，導致跑道破損，與香雅里里長謝淑姿共同向市府爭取共融式遊具及公園設施改善，現已完工，待驗收完畢即可開放。

何博文表示，感謝里長謝淑姿共同爭取，新北市政府農業局景觀處及板橋區公所積極與相關單位召開協調會議，於去年開始動工，今年1月底招潮蟹共融式遊具運送至台灣，現已完成組裝。

何博文說明，環河公園位於大漢溪及湳仔溪旁，希望可以給孩童遊樂時，還能了解板橋的河濱高灘文化，除招潮蟹遊具外，還有海龜攀爬溜滑梯及青蛙蹺蹺板等生態造景遊具。未來尚有跑道修繕工程，待完工後，將會是全齡化共融式公園，不分男女老少皆適合至此休閒遊憩。

景觀處表示，目前已完成一、二期工程遊具，公所已積極洽尋遊具檢測單位，俟經由CNS檢驗合格後驗收後，即可對外開放；另三期工程公所也正在規劃，相信環河公園未來將會是板橋新地標。

板橋區公所主任秘書林今權表示，過年前板橋區公所已經盡速完成組裝，但因為CNS檢驗複雜且需排定期程，現公所盡可能協調檢驗時間，希望可以四月完成檢驗後盡速開放給市民使用。

謝淑姿說，因為遊具現已初步完成組裝，民眾都在期待開放時刻，特別感謝板橋區公所過年前緊急施工完成組裝，希望可以盡快開放給民眾使用，未來也希望可以加強周邊綠化，讓市民可以有更美的公園可以欣賞。

(中時 )