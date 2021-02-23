菲律賓一名2歲男童小傑，日前趁父母親不注意時，拿鐵湯匙插進延長線的插座孔，沒想到下秒慘遭活活電死，當父母親查覺有異時，發現小傑倒地不起，手上還握著鐵湯匙，父親更崩潰看見，小傑胸口被燒成一片焦黑，腹部更被燒出一個洞，雖緊急將小傑送醫，但在醫護人員極力搶救下仍回天乏術，據了解，小傑已於今(23)日正式下葬。

根據《中國報》、《GMA News》報導，小傑的母親伊利莎向媒體表示，上周五她在家正準備泡牛奶給小傑喝，泡到一半時突察覺有異，因為小傑變得異常安靜，沒有平時的玩鬧聲，她便開始尋找小傑身影，沒想到發現小傑竟倒地不起，上前想叫醒他時發現小傑已失去意識一動也不動，手上更握著一根插在插座裡的鐵湯匙。

伊利莎見狀便大聲呼叫老公趕緊來協助，機靈的老公見狀先是將家中的總電源關閉，接著發現小傑胸前被燒出一片焦黑，腹部更被燒出一個洞。原來小傑是趁著母親在泡牛奶的空檔，拿著鐵湯匙插入延長線的插座孔，結果瞬間觸電，雖父母當下已緊急送醫，經搶救後仍不治，父母親只能沉痛的接受事實。

小傑的雙親難以接受這樣心碎的事實，兩人更在臉書貼出一連串懷念小傑的照片和影片，「很難接受我的孩子就這樣走了，對我們來說真的很難熬，我仍然無法相信，這麼活潑又吵鬧的你就這樣離開我們了，我和媽媽相信你會在天堂活得快樂的」。據悉，小傑的家人也正在尋求募款，希望外界能夠協助一家人度過難關。

(中時新聞網)