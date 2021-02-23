一輛運載礦泉水的聯結車，23日下午3時許，從國道3號南下行經90公里處竹東路段，疑左前輪突然爆胎，導致整輛聯結車朝內側車道翻覆，車上運載的礦泉水散落在各車道和路肩，國道警方緊急將南下關西到竹林段全線封閉，派員清除散落物，所幸未波及其他車輛。

通霄台1線大車過彎吃機車道 騎士怨險成肉餅
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(中時 )

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