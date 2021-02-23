國道3號竹東路段 聯結車爆胎翻覆車禍 16:152021/02/23 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 運載礦泉水的聯結車，疑左前輪突然爆胎後翻覆。（羅浚濱翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛運載礦泉水的聯結車，23日下午3時許，從國道3號南下行經90公里處竹東路段，疑左前輪突然爆胎，導致整輛聯結車朝內側車道翻覆，車上運載的礦泉水散落在各車道和路肩，國道警方緊急將南下關西到竹林段全線封閉，派員清除散落物，所幸未波及其他車輛。 通霄台1線大車過彎吃機車道 騎士怨險成肉餅 釋出車位 新北大都會公園等9路段車格3月開始收費 (中時 ) #聯結車 #翻覆 #國道3號 #竹東 #爆胎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 228連假竹縣重要景點 警方交管並透過FB和Line發布即時路況 15:082021/02/23 生活 新竹尖石廂型車與計程車對撞 大車翻覆10人受傷 14:242021/02/23 社會 台南仁德萬代橋改建鋼便橋3／2通車 歸仁警籲民眾留意改道 14:342021/02/23 寶島 228連假腳步近 國道好走時段、高乘載一次看！ 16:592021/02/23 財經 中科附近人口移入多 造成舊水管頻爆 張廖萬堅爭取經費汰換 19:452021/02/23 生活 西濱又出事 彰化段2聯結車追撞車頭凹陷 內側封閉中 13:212021/02/23 社會 舊蘇花增區間測速 限速40 04:102021/02/23 地方新聞 全球晶片缺貨狂燒 華爾街曝完美風暴下暗藏危機 13:102021/02/23 財經 蛋黃酥要散熱 他買完上車乖乖照做 結局崩潰了 13:282021/02/23 生活 霧鎖西濱 1年內將增16偵測器 04:102021/02/23 社會新聞 1分鐘讀財經》晶片電阻庫存乾涸 國巨3月調漲15-25％ 08:142021/02/23 財經 社會熱門新聞 西濱全線禁行重機 民間團體提呼籲 網友看完聲明影片怒了 - 社會 撞死小弟7日後拋煙幕彈 「蝦米」上門開7槍狙殺老大後投案 - 社會 惡霸國道潑漆 擋風玻璃一片藍 轎車盲駛乘客尖叫 網怒：是累犯 - 社會 又是台南安平 街頭傳槍響男子胸口中2槍 命危送醫 - 社會 深夜看比特犬咬退役搜救犬驚悚片 男驚：舉椅子的是我媽 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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