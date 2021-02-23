大陸導演王岳倫在2013年帶著女兒Angela登上實境節目《爸爸去哪兒》爆紅，連帶也讓身為主持人的媽媽李湘知名度大開，不過人紅是非多，身加上億的王岳倫、李湘過去讓女兒穿一身名牌還引發熱議，甚至挨轟根本是在「炫富」，而現在李湘卻被陸網爆料，她在三亞租民宿做直播，但退房後屋主卻發現，房間都是垃圾、環境凌亂不堪，對此，李湘今（23日）中午也親上火線發聲明回應了。

三亞民宿業主在網上拍片控訴，把房子租給知名主持人做直播，但退房後卻發現房間都是垃圾、地上都是紙箱、桌面滿是雜物，環境凌亂不堪，儘管老闆沒有指名道姓是誰，但眼尖網友卻發現房間的環境，和李湘日前的直播完全一樣，消息一出引發網熱議。

李湘聲明全文。（圖／取材自主播李湘微博）

針對指控，李湘今中午在微博發聲明，她表示，民宿共租7天、並已全額付清房費，李湘指出，在離開民宿前，她們已請了三位阿姨把房間打掃乾淨「對於我們造成的房間輕微破損，在離開民宿之前，我們已經主動和房東協商，扣除押金作為賠償」。

李湘駁斥把房子弄亂就離開「房東把我們打掃之前的視頻發到網上，而從未提及我們退房、交接完畢之前打掃乾淨並賠償的事實「我們很痛心」，李湘最後也強調，房東只講故事的前半部分，隻字不提後半部分，惡意引導輿論方向，李湘並不排除提告。

(中時新聞網)