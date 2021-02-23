台灣手搖店一家接著一家開，然而過去很夯的黑糖珍珠鮮奶，以前要排隊才買得到，但現在黑糖珍奶專賣店卻乏人問津，店倒一堆，日前就有網友好奇，為什麼黑糖珍珠鮮奶過氣得這麼快？對此，大家普遍認為，喝起來太甜是它的致命傷，且太多新口味的飲料在後面追，「黑糖珍奶已經輸慘了」。

一名網友昨天在ptt表示，黑糖珍珠鮮奶標榜著手炒黑糖珍珠加上滿滿的鮮奶，當初這款飲料還紅到韓國去，讓一堆韓國人瘋狂，還有新加玻就算要封城了，也一堆人排隊搶著喝。但現在，這些黑糖珍奶專賣店已經沒人要排隊，店一家接著一家倒掉，似乎現在的流行又回到去網紅咖啡店喝咖啡，讓他好奇，為什麼黑糖珍珠鮮奶過氣的速度這麼快？

對此，網友認為黑糖珍珠鮮奶太甜是退燒的原因之一，「因為太甜啊嘔嘔嘔，偶爾喝還不錯」、「太貴了啦！一杯飲料快跟便當一樣」、「貴而且容易膩」、「甜死了，完全無法，現在只喝無糖珍奶」、「爆出化工色素黑糖後就人氣急墜了」、「我買之前都會問是黑糖珍珠嗎，是就不買」。

加上越來越多飲料新品出現，「現在打卡芝芝草莓、芋頭牛奶比黑糖珍奶潮多了」、「太多新口味的飲料在後面追」、「無糖正夯」。

但也有人表示，「黑糖珍珠鮮奶茶，真的很好喝捏」、「還是超愛，越甜越愛」、「偶爾還是會喝一下」、「但我還是很愛」。

(中時新聞網)