陳前總統今天下午到後壁弔唁崑濱伯，與家屬閒話家常，表達關心。（張美雪提供／莊曜聰台南傳真）

全台最知名的農夫、前總統府國策顧問「崑濱伯」黃崑濱日前辭世，靈堂設在後壁老家，預計下月3日舉辦告別式，連日來多位政界人物前來上香致意，前總統陳水扁今天下午也現身靈堂，與家屬親切話家常，關心崑濱嬸跌倒傷勢，停留半個多小時後離開。

崑濱伯辭世當天，前總統陳水扁就在臉書上感嘆他又少了位民間友人，指出崑濱伯的離開是台灣農業發展的重大損失，發文「永懷崑濱伯」，今天也特別安排時間，專程到後壁弔唁崑濱伯。

陳水扁上香後隨即進屋探望崑濱嬸，崑濱嬸身體及精神狀況都不錯，阿扁拿出手機秀出當時與崑濱伯見面的照片，回憶起當時往事，表示當時因為崑濱伯的冠軍米實在太好吃，讓農家子弟出身的他一吃就是吃2碗，他細數影中人，還稱讚崑濱嬸當時很年輕，讓崑濱嬸笑逐顏開。

陳水扁準備離開時，崑濱嬸還拄著拐杖親自送到屋外，並送給他一束崑濱伯稻穗做為紀念；崑濱伯親友表示，近日陸續有崑濱伯友人前來弔唁，內政部長徐國勇、農委會主委陳吉仲等人也將南下致意。

(中時 )