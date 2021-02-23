1名獨居於桃園市龍潭區的88歲黃姓老婦，20日凌晨因家中水龍頭不慎損壞，水淹至15公分高，原想求助鄰居卻苦無方法，只好坐在路邊哭泣，幸好鄰居聽到她的哭聲，請警方前來協助，龍潭分局中興派出所警員蔡震東與冷柔萱便在寒夜中陪著黃婦返家，還當起水電工協助修繕，讓老婦感動涕淚。

黃婦表示，她平時都獨居於家中，廚房水龍頭卻突然損壞，當晚不斷滲漏，原想隔天再找人維修，沒想到在凌晨起床如廁時，發現家中已嚴重淹水，她只好獨自外出求援，但在寒冷低溫的深夜裡，道路上空無一人，鄰居均在睡夢中，讓她百感交集哭了起來，直到鄰居聽到她的哭聲才協助報警。

老婦對警方行動相當感謝，不斷向員警鞠躬致謝。（翻攝照片／黃婉婷桃園傳真）

警方到場後，警員蔡震東與冷柔萱先是安撫黃婦情緒，再陪她步行返回家中，隨即扮起水電工來，查找何處漏水，找出原因後便返回派出所找尋修繕工具，事後還以掃把、畚箕協助老婦將家中的積水排至戶外，讓黃婦深受感動，不斷地鞠躬道謝，重複說著感謝警方積極熱心協助。

(中時 )