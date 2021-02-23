冠軍(1806)執行副總林祐宇指出，大陸營運事業主體引進策略經營夥伴-海鷗住工是深交所掛牌公司，除了可以增加通路提高銷售外，還能進入整裝市場，對大陸區業務有相當大的助益，未來集團營運基本面轉佳，表現值得期待。

冠軍與大陸海鷗住工合資成立海鷗冠軍，一來擴充通路加入整裝市場，二來增加通路及來客並提高銷售，營運銷售方式有類同產業(衛浴/櫥櫃類等)可延伸走向整裝市場或下游客戶(裝修公司如有巢氏等)偕同銷售；同時增加岩板大板及薄板等功能性磁磚、豐富銷售產品，可望漸漸改善大陸營運現金流及獲利。

冠軍昆山廠土地廠房已停產多年，目前以當做營運總部為主，冠軍表示，因當地政府(高新區)土地政策規劃所需，林祐宇說，冠軍已於今(2021)年1月30日與昆山高新區簽訂拆遷協議，預計獲利人民幣2.49億元(約合台幣10.7億元)。至於昆山營運總部將移至鄰近辦公樓，將以此一資金償還大陸貸款以節省利息支出，並將部分資金返還台灣母公司貸款，進而充實台灣營運擴充之需。

林祐宇表示，冠軍旗下礦資產公司礦藏資源儲量約9,800萬噸，近來積極與包含大型國企與央企在內的多組潛在投資開發對象洽商投資及釋股等方式合作，冠軍表示，預計投資人將挹注開發礦資產資金，產出效益包括瓷石等礦產產品，可作為陶瓷原料、高鐵用道渣及建築石料等，以期每年可開採達500萬噸、獲利可期。

(時報資訊)