力致(3483)因新開發TGP薄型均溫板正式出貨，為營運增添新動能，公司自結1月稅後盈餘為3800萬元，單月每股盈餘為0.53元，力致表示，車用散熱風扇自去年下半年開始放量，今年佔比可望提升，TGP亦自去年底開始出貨，新產品可望成為今年營運成長的動能。

力致為散熱廠，產品包括：熱導管、均溫板、超薄型均溫板(TGP)、主動式&被動式散熱模組，以及DC離心&軸流風扇，過去產品終端應用以NB居多，不過隨著公司產品線日益完整，可以提供客戶各種散熱需求解決方案產品，近兩年也跨入車用及手機領域，相關領域佈局可望自今年開始顯現。

受惠於NB需求暢旺及TGP薄型均溫板正式出貨，力致自結1月合併營收為6.41億元，月增4.91%，年成長109.77%，稅前盈餘為5200萬元，稅後盈餘為3800萬元，單月每股盈餘為0.53元。

目前力致除台灣新竹研發設計中心的總公司，在大陸有蘇州、四川重慶及四川華鎣3個廠區，其中蘇州聚力電機為主要生產據點，軸流/離心風扇(4KK)、車載風扇(1KK)、熱導管(2.4KK)、均溫板(1KK)及散熱模組(2KK)均有生產，重慶力耀科技以生產軸流風扇/離心風扇(3.5KK)為主，華鎣力泓電子則以生產散熱模組(1KK)、熱導管(1.2KK)，以及最新產品TGP薄型均溫板(2KK)為主。

(時報資訊)