因德州遭冰封導致生產受阻的美國石油產量復原緩慢，周二油價持續走高，稍早前一度漲逾1美元。

消息人士表示，美國南方的頁岩油生產商可能至少還要兩周時間才能恢復因酷寒天氣而關停的逾200萬桶/日原油產量，結凍的油管與電力供應中斷使其復原速度相當緩慢。

目前布蘭特4月期油上漲0.95美元或1.46%，報每桶66.19美元，稍早前一度漲逾1美元，最高升至66.38美元。

美國4月期油上漲0.83美元或1.35%，報62.51美元，盤中最高升至62.73美元。

兩大期油合約在周一均大漲近4%。

Axi首席全球市場策略師Stephen Innes在報告中指出，油市的成長動能不墜，投資人明顯偏向看漲的觀點。

因看好庫存可望減少、重啟上游活動的邊際成本增加，以及投機性買盤流入，高盛商品研究部門將2021年第二季與第三季的布蘭特原油價格預測均調升10美元，分別達到每桶70與75美元。

摩根士丹利則表示，基於「市場出現大幅改善的跡象」，包括需求回升的前景，布蘭特原油價格可望在第三季升至每桶70美元。

根據路透社周一所做的初步調查，由於德州產油中斷，上周美國原油與成品油庫存可能減少。

(時報資訊)