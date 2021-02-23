裕隆(2201)集團今天舉行新春開工祈福儀式，執行長嚴陳莉蓮表示，因應汽車產業的電動化、智能化、連網化、共享化趨勢，裕隆要加緊轉型升級腳步。

裕隆集團今(23)日上午11點在新店總部舉行新春開工祭拜儀式，由執行長嚴陳莉蓮帶領一級主管與各公司同仁一起祈福，嚴陳莉蓮表示，裕隆集團要加緊轉型升級的步伐，迎向汽車產業電動化、智能化、連網化和共享化等趨勢。

嚴陳莉蓮表示，疫情所帶來的各項衝擊，已經對傳統消費市場造成深遠的影響，集團要有新的思維以及新的視野，才能做好應對的準備。特別是汽車產業的電動化、智能化、連網化、共享化，要加緊轉型升級步伐，迎向趨勢。

嚴陳莉蓮指出，去年集團各事業依然繳出不錯的成績單，由於裕隆集團事業橫跨汽車、金融出行服務、紡織及營建等，都與消費者日常生活息息相關，在新的一年要關注消費者的全方位需求，注意服務細節，加大力度善用跨界聯盟的資源，開發新科技的應用，為顧客提供更好的產品與服務。

此外，裕隆集團旗下納智捷看好國人島內旅行的風氣日盛，特別與鴻華先進科技攜手推出重磅健康座艙新對策，耗時近一年的開發，首推「車室健康清新解決方案」，也將於本周正式發表。

(時報資訊)