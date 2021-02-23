Gogoro 今日 (23) 發表全新車款 Gogoro VIVA MIX，宣布以 59,980 元的價格搶進普通重型白牌機車市場。以台北市為例，淘汰二行程機車並新購 Gogoro VIVA MIX Basic，扣除政府補助後購車總金額最低只要 $40,980。

Gogoro指出台灣機車市場銷量一直以普通重型白牌機車為主流，在 2020 年佔整體機車銷售 96%，其中又以價格帶落在 5 至 8 萬之間、採用10 吋輪圈、軸距小於 1,250 mm 的車款，最受消費者青睞。因此 Gogoro 順應消費者需求，打造出 Gogoro VIVA MIX 巧量級智慧電動機車，以輕巧靈活的車身、個性化的功能設計與獨特體驗，要為台灣機車市場注入一股新浪潮。Gogoro VIVA MIX 首度運用 FLO DRIVE 皮帶傳動系統，獨特混色美學，再加上親民的售價，期待能撼動 125c.c. 等級大眾機車市場，吸引更多消費者加入電動機車的行列。

Gogoro 產品長彭明義表示：「Gogoro VIVA MIX 不僅保留 Gogoro 產品的 DNA，更承襲 Gogoro 1 系列經典的皮帶傳動系統與騎乘感受，融合 VIVA 車款小巧靈活的特性，搭配 Gogoro 獨有的色彩美學，讓機車族完美享受騎乘樂趣。Gogoro VIVA MIX 既能滿足大眾日常生活所需，卻又不失獨特的科技體驗與騎乘趣味，為人人皆容易上手與輕鬆擁有的車款，搭配更方便的維修服務、更完善的換電網路，Gogoro 將進入全新的大眾機車市場領域，讓電動機車朝更普及化的下一階段發展。」

Gogoro VIVA MIX 提供全新舒適且靈巧的騎乘體驗，搭配輕量化鋁合金輪圈，10 吋輪胎讓坐姿更舒服，高度更是只有 74.5 公分，龍頭把手高度和彎度更便利騎士操作，不論何種身型都能輕鬆駕馭；STYLO行動沙發座椅墊更是這次的亮點之一，透過超防水仿布紋飾樣表面和高支撐力海綿，提供騎士舒適的支撐和充裕的雙載空間；搭配新式後扶手和飛旋踏板，在騎乘時提供後座乘客安心感。

此外，Gogoro VIVA MIX 車廂擁有 23.9 公升置物空間，能置放一頂 ¾ 罩標準安全帽和一頂1/2 罩標準安全帽；而 Gogoro 省力駐車架，透過結構與重量配置，可減少 25% 的力氣；同時搭載獨有的倒車輔助系統，只要觸動倒車輔助鍵，即使在擁擠的車位中也能輕鬆移動。而 Gogoro VIVA MIX Belt 車款配有置杯架，飲料不怕沒空間擺放，並且內有防滑橡膠提供穩定的置杯空間，不必擔心飲料傾倒；同時內附 USB 充電插孔，騎乘中也能充電。

此次 Gogoro VIVA MIX Belt 的動力研發上再次突破，推出全新 G2.2L 鋁合金水冷永磁同步馬達，導入螺旋齒設計，透過精密測試調整齒輪規格和材質，讓騎乘體感更滑順，同時將音頻避開人耳敏感區間，把聲壓下降 40% ；此外，承襲 Gogoro 1 系列的皮帶傳動系統，搭載國際大廠 Gates 碳纖維皮帶，不僅更加耐用，保養更是輕鬆，騎乘也更安靜。透過直覺的電門控制，可輸出 6 kW 8.05 hp / 3000 rpm 最大馬力，同時擁有 150 公里的超高續航力，能滿足日常生活使用。

延續家族膠囊設計，Gogoro VIVA MIX 配備超亮全時頭燈，沿用 Gogoro 1 系列創新技術打造，搭載由德國照明廠歐司朗 OSRAM 製造生產的高亮度 LED，提供車主更高的行車安全。車尾使用內斜面立體式的 LED 尾燈設計，由車身造型延伸出立體設計，營造出充滿趣味的空間感，強化日夜間行駛的安全性；儀表板則是採用直覺式的 LCD 正顯背光單色液晶螢幕，無論白天或黑夜，騎乘資訊清晰可見。

Gogoro VIVA MIX 搭載 SBS (Synchronized Braking System) 同步煞車系統，搭配前 / 後碟式煞車，可有效的穩定車身並縮短煞車距離，同時搭配前後 10 吋的 MAXXIS MA-EV 高抓地力雙能胎，大幅提升車輛行駛的安全性。前懸吊裝載潛望鏡式前叉，後懸吊則是搭配雙槍式後避震，體驗穩定又舒適的操控感受。

Gogoro VIVA MIX 大量運用 100% 環保可回收 PP 材質，透過 Gogoro 獨家的調色技術、和耐刮的材質特性，讓車輛兼具美觀、實用和耐用等特性。大膽應用三色對比設計風格，讓Gogoro VIVA MIX 在街頭暢遊一躍成為目光焦點。此次 Gogoro VIVA MIX 有 Gogoro VIVA MIX Basic、Gogoro VIVA MIX Keyless 和 Gogoro VIVA MIX Belt 三款車型，Gogoro VIVA MIX Belt 提供「電音藍、雷鬼棕、放克紫、饒舌紅、合聲白、節奏灰」等六種時尚的色彩搭配，更首次搭配專屬的開關機音效。而 Gogoro VIVA MIX Keyless 有合聲白、節奏灰和現代藍調等三色；Gogoro VIVA Basic 則提供基本白一款。

POP 個性化配件系統提供多款配件，滿足你的百變、千變、萬變！Gogoro VIVA MIX 重點特色配件包含車頭前面板、置物掛勾、置杯架、左 / 右側腳踏板飾蓋等，進行多樣化的個人配置，打造獨一無二的專屬座騎。（Gogoro提供／黃慧雯台北傳真）

POP 個性化配件系統提供多款配件，滿足消費者多變的搭配需求。Gogoro VIVA MIX 重點特色配件包含圓潤造型車前飾板、置物掛勾、置杯架、左 / 右側腳踏板飾蓋7等，進行多樣化的個人配置，打造獨一無二的專屬座騎。

Gogoro VIVA MIX 巧量級智慧雙輪Gogoro VIVA MIX Basic 定價僅要 $59,980，Gogoro VIVA MIX Keyless 為 $63,980，Gogoro VIVA MIX Belt 則為 $69,980。以台北市為例，淘汰二行程機車並新購 Gogoro VIVA MIX Basic，扣除政府補助後購車總金額最低只要 $40,9808。同時，可享資費優惠首兩年每月最低 $999 ( 24 個月每期資費折扣 $200，最高可享資費優惠 $4,800)，或配件折扣金 $2,400 二選一。另外，於指定期間內購買 Gogoro VIVA MIX 系列，可享早鳥限定禮免費升級鋁合金掛鉤（建議售價 $690）。

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