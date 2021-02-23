大陸股市23日震盪走跌，上證指數收跌6點，連跌兩日。市場交投活躍，兩市成交合計人民幣（下同）1.02兆元。

上證指數以全日低位開盤，開盤跌24點或0.68％，見3,617點，盤中一度回穩，最高見3,672點，升29點或0.82％，午後再度調頭向下，全日收市報3,636點，跌6點或0.17％，成交4,796.32億元。

深指震盪走跌，早盤低見15,146點，跌190點或1.24％，其後曾回升74點或0.48％，高見15,411點，尾盤回軟，全日收市報15,243點，跌93點或0.61％，成交5,419.01億元。

滬深300指數報5,579點，跌17點或0.32％；創業板指數報3,112點，跌26點或0.84％。

各類股個別發展，鋼鐵、煤炭股跌逾2％；有色金屬、化工、水泥、房地產股跌逾1％；電力股偏軟；金融、石油股走穩。

(工商 )