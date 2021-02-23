中市霧峰區公所舉辦2021國中、小造型燈籠競賽，獲獎作品20日起至3月8日止於公所、長青學苑及貓頭鷹教堂展出。（黃國峰攝）

中市霧峰區公所舉辦2021國中、小造型燈籠競賽，獲獎作品中以不少是以生肖牛所衍生的創作。（黃國峰攝）

中市霧峰區公所舉辦2021國中、小造型燈籠競賽，獲獎作品中以不少是以生肖牛及COVID-19主題，所衍生的創作。（黃國峰攝）

元宵節到了，COVID-19疫情關係，不少地方取消辦理元宵節活動，霧峰區公所也取消晚會活動，但國中、小造型燈籠競賽活動仍照常舉行，作品展於本月20日起至3月8日止於公所、長青學苑及貓頭鷹教堂展出，不過燈籠內沒裝燈泡，霧峰區長陳宗祈提醒民眾晚上不要白跑一趟，並記得賞燈別忘了戴口罩、維持社交距離，共同防疫，守護彼此健康。

元宵節又稱上元節，依傳統有賞花燈的活動，霧峰區公所依往例舉辦區內國中、小造型燈籠競賽活動，讓莘莘學子發揮創意，妝點市容，各校同學們利用課餘時間以年節或霧峰區各文化觀光亮點為題，創作充滿特色的造型燈籠，並分成國小彩繪組、國小創意組及國中等組別，日前已於公所完成評選，獲選作品，於2月20日起至3月8日止於公所、長青學苑及貓頭鷹教堂公開展覽。

本次作品不少同學結合多種環保素材、過期食材打造的各式立體燈籠，創意無限，既驚豔又吸晴，也有同學結合牛年、COVID-19疫情、動畫片《鬼滅之刃》等題材，發展出不少創意燈籠，霧峰區公所，歡迎大家共同來欣賞，感受年節的歡樂氣氛。

霧峰區公所指出雖然本年度因為COVID-19疫情關係，取消辦理元宵節晚會活動，但元宵燈籠的裝飾仍維持傳統，設置於區公所周邊，希望經由慶元宵民俗活動，增進對傳統文化的保存及宣揚，提供更多區民學習與喜悅。霧峰區公所區長陳宗祈熱情邀請鄉親們一起前來公所賞燈，共享年節歡樂氣氛，不過別忘了戴口罩、勤洗手、維持社交距離，共同防疫，守護彼此健康。

(中時 )