國發會景氣燈號亮出9年半以來的新高，景氣穩定復甦，年後轉職旺季的熱度也跟著上升，根據1111人力銀行最新數據，線上有超過50萬個工作機會數，等待求職者來挑戰！企業求才若渴，紛紛以優於勞基法的福利攬才，把握報復性消費的熱度，連內需型的餐飲服務業也以分紅、績效來吸引人才。

旗下擁有七大品牌的金田餐飲集團，不但具備基本的全勤、三節、年終，提供生日禮券以及月績效獎金，為了延攬餐飲人才，拓點3個月內如果達成目標，額外發放新開店獎金，還有正職人員月休10天、任職2年就有生日假等優於同業的福利。儘管今年遭逢疫情衝擊，仍然堅持保障員工權益，不裁員、不放無薪假，防疫照護假更照常支薪，可說是讓員工"足感心"的幸福企業。

知名的餐飲集團欣葉，更將福利擴大適用，即使是兼職打工都可以享受到員工旅遊補助、團保等，等同於正職人員的福利，對於建教合作的學生也體貼的提供每月3千元的宿舍，讓學生可以就近工作，確保學生安全無虞，暖心福利留住員工跟公司共同打拚。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，年後開工是企業盤點年度計畫及人力的時候，加上目前景氣呈現穩定回溫的趨勢，最容易釋出大量的優質職缺，對於求職者而言，較能找到符合自己期待的工作。為了鼓勵好的企業以好的福利回饋員工，1111人力銀行舉辦的「2021幸福企業票選」( https://happiness.1111.com.tw/)已熱烈展開，目前有超過2,000個品牌參與票選，開放網友票選出心目中的幸福企業，同時提供有心轉職的朋友參考，為了激勵優秀人才穩定久任，即日起在1111人力銀行投出履歷，經過面試、錄取、並正式報到後，就可以報名「找到工作送1萬元」活動(https://event.1111.com.tw/event21/21y1000w/index.asp)，只要任職滿三個月即可申請1萬元幸福獎金，希望達到人才穩定就業，企業與人才雙贏的成果。

(中時新聞網)