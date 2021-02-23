炸寒單和神明遶境是台東元宵節活動亮點，但受疫情影響年初相繼宣布取消，玄武堂日前展開線上募炮活動，預計在4月19日舉辦唯一一場炸寒單活動，但強調僅做線上直播，不開放一般民眾圍觀；民眾對此表示「線上看就少了臨場震撼感」；而縣府民政處表示，若人數破1000人則需事先申請核備，未達千人則做好人流管制、防疫措施即可。
「早準備好今年要當炮（肉）身，但疫情取消就不能做，其實蠻可惜的！」打從數年前開始年年都來台東朝聖、來自外縣市的陳先生說，終於做好心理準備要打赤膊、穿短褲，肉身上陣接受炮炸，未料疫情嚴峻活動取消，感到相當可惜。不少在地鄉親說，北天燈、南蜂炮、東寒單齊名，早已是國內元宵觀光的重頭戲，「取消後都不知道元宵節該去哪兒好？」
台東主祀寒單爺之一的玄武堂堂主、也是台東縣議員李建智表示，「認捐寒單炮、點香」是活動停辦前已開始的事，但各地信徒紛紛表示失望，他說，只要信眾願意，將在農曆3月15日（國曆4月19日）寒單爺聖壽當天舉辦線上炸寒單，不過為了避免群聚，將不開放現場民眾參與，改採線上直播。但有民眾認為，這是年度盛事，沒跟家人朋友一同圍觀，就沒有臨場震撼感了！
然而台東另一家供奉寒單爺的邯鄲堂堂主邱正義透露，將在元宵當日低調舉行「祈福炸邯鄲」活動，原本動輒600人出動的該廟，今年將不對外舉辦，僅限廟方約300人參與，此外更以防疫為重，不宣傳也不會直播，邱強調，燃放鞭炮有「去瘟疫、驅魔、求福」涵義，只希望藉此能讓疫情快快結束。
(中時 )
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