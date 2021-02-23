台東元宵節活動亮點炸寒單和神明遶境受疫情影響年初相繼宣布取消，玄武堂將在4月19日舉辦線上直播炸寒單，不開放現場參與。圖為炸寒單活動照片。（蔡旻妤攝）

台東元宵節活動炸寒單和神明遶境受疫情影響年初相繼宣布取消，主祀寒單爺之一的玄武堂堂主、也是台東縣議員李建智表示「認捐寒單炮」是活動停辦前已開始的事。（蔡旻妤攝）

炸寒單和神明遶境是台東元宵節活動亮點，但受疫情影響年初相繼宣布取消，玄武堂日前展開線上募炮活動，預計在4月19日舉辦唯一一場炸寒單活動，但強調僅做線上直播，不開放一般民眾圍觀；民眾對此表示「線上看就少了臨場震撼感」；而縣府民政處表示，若人數破1000人則需事先申請核備，未達千人則做好人流管制、防疫措施即可。

「早準備好今年要當炮（肉）身，但疫情取消就不能做，其實蠻可惜的！」打從數年前開始年年都來台東朝聖、來自外縣市的陳先生說，終於做好心理準備要打赤膊、穿短褲，肉身上陣接受炮炸，未料疫情嚴峻活動取消，感到相當可惜。不少在地鄉親說，北天燈、南蜂炮、東寒單齊名，早已是國內元宵觀光的重頭戲，「取消後都不知道元宵節該去哪兒好？」

台東主祀寒單爺之一的玄武堂堂主、也是台東縣議員李建智表示，「認捐寒單炮、點香」是活動停辦前已開始的事，但各地信徒紛紛表示失望，他說，只要信眾願意，將在農曆3月15日（國曆4月19日）寒單爺聖壽當天舉辦線上炸寒單，不過為了避免群聚，將不開放現場民眾參與，改採線上直播。但有民眾認為，這是年度盛事，沒跟家人朋友一同圍觀，就沒有臨場震撼感了！

然而台東另一家供奉寒單爺的邯鄲堂堂主邱正義透露，將在元宵當日低調舉行「祈福炸邯鄲」活動，原本動輒600人出動的該廟，今年將不對外舉辦，僅限廟方約300人參與，此外更以防疫為重，不宣傳也不會直播，邱強調，燃放鞭炮有「去瘟疫、驅魔、求福」涵義，只希望藉此能讓疫情快快結束。

(中時 )