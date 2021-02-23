患者瞼板腺阻塞（左圖）情況嚴重，經脈衝光雷射治療後，阻塞情況消失（右圖）。（亞大醫院提供／林欣儀台中傳真）

眼睛經常感覺乾澀嗎？小心可能是瞼板腺功能障礙。台中70歲陳姓婦人，長期飽受眼睛酸澀、紅腫痠痛之苦，就醫檢查發現是瞼板腺功能障礙合併乾眼症，雖嘗試使用人工淚液、熱敷等方式治療，卻效果不佳，日前接受脈衝光雷射及瞼板腺擠壓治療，症狀才大幅改善。

亞洲大學附屬醫院眼角膜暨眼整形科主任江鈞綺指出，患有酒糟鼻、異位性皮膚炎等特殊體質者，或是經常畫眼妝、長期使用隱形眼鏡或3C用品者，屬於乾眼症好發族群，患者常會感覺眼睛乾澀、疲勞灼痛或有異物感、短暫視力模糊等症狀。

江鈞綺進一步解釋，部分患者感覺眼睛不舒服、進而導致視力不穩定，到診間時提及「一睜開眼睛就痛」，也屬於乾眼症症狀，其可分為淚水分泌不足引發的「缺水性」，或是因瞼板腺阻塞導致油脂分泌不足的「缺油性」乾眼症，多數患者因屬於油脂缺少型，若自行亂點眼藥水，可能會越補越大洞。

目前一般乾眼症治療多以人工淚液為主，江鈞綺說，以陳姓婦人的情況來說，她使用人工淚液後效果不佳，經建議，決定採用脈衝光雷射治療，其原理為使用光熱軟化油脂、抑制發炎反應並加強代謝，同時可以提升脂質層厚度、促進脂質分泌，每2周治療1次、須連續治療3次，症狀改善可達半年。

江鈞綺強調，以陳婦的情況，接受脈衝光雷射治療同時也搭配瞼板鑷擠壓眼瞼板，藉以清除皮脂腺，第一次治療後即感覺眼睛舒服多了。提醒乾眼症患者應避免長時間用眼、尤其減少使用3C產品的時間，同時可補充含Omega-3的魚油或亞麻仁油、酪梨油、核桃等，可增加淚油層功能。

(中時 )