為協助遭遇職災勞工維持生活，早日重返職場，職災勞工可以持相關文件向職安署申請「器具補助」，包括輪椅、助行器、拐杖、支架等各有不同補助上限，其中補助上限最高為電子耳、可申請達60萬元。

據職安署計，近3年申請器具補助平均每年核發約810人次、平均核發金額為823萬餘元。

勞動部職安署職災勞工保護組科長陳貞玉表示，無論勞工發生職災時有無加保勞保與否，皆可以向職安署申請器具補助，其中以申請支架人次最多、彈性衣次之、輪椅再次之。

據統計指出，近3年平均核發的810人次中包括，已加保的本勞770人次、已加保的外勞20人次、未加保的本勞20人次等；此外，為協助職災勞工重返職場，雇主可以向職安署申請計畫，協助職災勞工職務再設計，每年最高20萬元。

而如果應加勞保而未幫勞工加保的事業單位，當勞工發生職業災害事後，可處以4倍至10倍罰鍰；若勞工因職業災害致死亡或遺存障害符合勞工保險失能給付標準表第1等級至第10等級規定之項目者，將處以補助金額相同額度的罰鍰。

(中時 )