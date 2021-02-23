1111人力銀行推動2021幸福企業活動，只要上網參與投票者即可獲得抽獎資格，自2月9日至4月6日，週一至週五皆抽出1位成功投票者，可得1萬元獎金。今(22日)活動邁入第4天，於「1111落點分析教戰守策」直播節目中抽出得獎者，由住在台北市中山區的謝小姐幸運獲獎。

謝小姐目前是電信業的管理師，因為公司入選了1111人力銀行的「幸福企業」活動，為了力挺公司上網投票，沒想到接到1111的來電，告知居然抽中了1萬元，真的很驚訝成為第4位得獎者，實在太幸運了！

一直以來都是1111人力銀行的愛用者，謝小姐當時也是透過1111找到目前的工作，實際的員工福利和網站刊登的徵才條件相當吻合，對任職公司的福利制度也非常滿意。另外她也推薦1111「地圖找工作」的功能，能夠篩選出離家近的優質企業，通勤路線也能一手掌握，當時她也是透過此功能找到現在的工作，謝小姐開心的說，會把1萬元獎金拿來請客，讓同事也沾沾這份喜氣，也會大力推薦給親友一起來參加幸福企業票選活動。

(中時新聞網)