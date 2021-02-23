34歲周姓男子同夥30歲李姓男子等人，於嘉義縣、市承租多處場所，以專業手法大量種植大麻，並交給上游販賣，警方於去年底接獲情資，歷時約3、4個月調查，於21日上午搜索查緝，將周、李2嫌逮捕，並查獲1648株、市值超過5億200萬元的大麻，大麻植株數量超過去年台中警方查獲的1361株，是國內史上查獲之最大宗大麻製造案。警方目前鎖定一名在逃的何姓嫌犯，並持續追查大麻流向，釐清是否還有涉案人。
嘉義縣警察局朴子分局去年底掌握情資，於嘉義地區某處疑似有種植、製造大麻，並做成大麻煙販售情形，立即報請嘉義地檢署，由檢察官李鵬程指揮偵辦，見時機成熟，指揮警政署刑事警察局第二大隊、嘉義市警察局、嘉義縣警察局等單位，21日進行搜索，先是在嘉義市世賢路一棟透天厝查獲大麻植株，並逮捕周姓嫌犯，同時發現不明租屋契約。
警方隨後在另一租屋處發現正開車出門的李姓嫌犯，過程中又發現其他地點，最後在嘉義市、縣等19處透天厝，查扣大麻活株1421株、乾株227株、乾燥大麻花逾4公斤，以及烘乾機、照明、抽風設備、培養土等種植大麻器具。
檢警調查，此案以周嫌為首之共犯，透過上游得到大麻植株及栽種技術，選定甫新建透天厝種植大麻，利用左右鄰居尚未進住之空窗期，將室內窗戶、冷氣機安裝口等以木板封死，避免大麻氣味外洩，另以窗簾作為掩護，外觀與一般民宅無異。
警方表示，嫌犯24小時以植物生長燈照射、通風設備過濾排氣等方式，大規模在室內種植，規避檢警查緝。嫌犯將製造完成的大麻花裝罐，交回給上游，由上游販賣，研判已有販賣行為。
警方指出，還有一名負責承租房子的何姓共犯，目前仍在逃，已鎖定並傳喚何嫌到案，後續也會持續追查大麻種子、植株來源及下游大麻花、大麻煙絲販售流向。
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(中時 )
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